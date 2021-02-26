"Уходи отсюда!": разъяренная Пугачева обрушилась на Кушанашвили

Из-за своего длинного языка журналист поссорился с рядом представителей российского шоу-бизнеса. В частности, у него испортились отношения с Примадонной.
Звезда эстрады подала в суд на дерзкого обозревателя. Отар Кушанашвили заявил, что ему угрожали, поскольку оскорблять Аллу Пугачеву было просто недопустимо. "Уходи отсюда, пока я тебя не убила", — поделился журналист словами певицы.
Теперь он жалеет о том, что так себя вел. Долгий конфликт с Аллой Пугачевой обернулся проблемами. Кушанашвили уволили и не давали устроиться на работу. По словам журналиста, он был ублюдком, который хотел быстро прославиться.
Также Отар Кушанашвили поведал о своих многочисленных детях и романах. Известно, что шоумен в последние годы жил с предпринимательницей Ольгой Курочкиной, которая родила от него троих наследников. Однако пара так и не сыграла свадьбу.
Первой женой журналиста была юрист Мария Горохова. Дети от этого брака: Дарья, Георгий и Николос остались с нею на Украине. Вторая супруга знаменитости Ирина Киселева родила от него Федора и Элину.
Кушанашвили признался, что раньше был дамским угодником. По словам журналиста, он часто посещал бордели. Теперь же 50-летний Отар более или менее остепенился и не злоупотребляет спиртным.
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- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
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