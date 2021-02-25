Подхватившая коронавирус Пахмутова вышла на связь

Новый выпуск передачи был посвящен истории
ансамбля Игоря Моисеева. Александра Пахмутова знала легендарного хореографа.
Композитор поделилась воспоминаниями и мэтре. Какое-то время они сотрудничали. По словам Александры Пахмутовой, если бы Игорь Моисеев был жив, то мог бы создать еще что-то невероятное.
Артистка рада тому, что нынешний руководитель ансамбля Елена Щербакова тоже занимается постановкой танцев разных народов мира. Александра Пахмутова пожелала коллективу больше выступлений, поскольку лишь тогда народ будет знать, что танцуют в разных странах.
Напомним, ранее стало известно, что композитор и ее муж Николай Добронравов заболели коронавирусной инфекцией и отметили Новый год в больнице. Пару выписали под Рождество.
Николай Добронравов и Александра Пахмутова более 60 лет женаты. За долгие десятилетия они смогли сохранить счастье в семье, уважение и любовь друг к другу. По словам поэта-песенника, они никогда не расходились с супругой.
Муж Александры Пахмутовой рассказывал, что у них почти во всем сходятся взгляды. По его мнению, главное в паре – смотреть в одну сторону.
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