Их больше нет: болевших коронавирусом Пахмутову с мужем вычеркнули из списка пациентов

Сейчас народной артистке СССР Александре Пахмутовой и ее мужу, автору песен Николаю Добронравову гораздо лучше. В больнице их больше нет, пару выписали еще на новогодних праздниках, так что из списка пациентов красной зоны их вычеркнули. Радостную новость сообщили в окружении артистов, передает ТАСС.
Сейчас Александра Пахмутова с мужем дома, они восстанавливаются после перенесенного недуга. Артисты чувствуют себя удовлетворительно.
Напомним, о госпитализации Пахмутовой и Добронравова стало известно 22 декабря. Позже сообщалось, что у артистов положительный тест на коронавирус. Поклонники были обеспокоены состоянием пары, ведь в таком возрасте перенести коварную болезнь нелегко. Однако прямо перед Новым годом в окружении пары сообщили, что Пахмутова и Добронравов идут на поправку.
Александра Николаевна и Николай Николаевич поженились в 1956 году. Несмотря на столь долгую совместную жизнь, пара не произвела на свет детей. Однако они всегда были счастливой парой и редко ссорились, так есть и по сей день.
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