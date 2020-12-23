Подробности заражения Пахмутовой и Добронравова коронавирусом

Великий композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов были госпитализированы с коронавирусом. Одна из самых уважаемых и почитаемых супружеских пар доставлена в ЦКБ.



Сообщается, что супруги проходили профилактику в госпитале в Барвихе, где и заразились Covid-19. Известно, что за обследование они заплатили около 400 тысяч рублей. Сумма названа с учетом скидки в 60 процентов. "А там они подхватили ковид. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в "красной зоне", состояние удовлетворительное", – рассказали друзья семьи.

Напомним, история любви композитора и поэта считается одной из самых трогательных историй страны. Они вместе больше 60-и лет и все еще влюблены друг в друга. Пара познакомилась на радио в 1956 году, и тогда появилось на свет их первое совместное произведение "Лодочка моторная". Между знакомством и оформлением брака прошло всего три месяца.

Друг друга супруги всегда называют только Алечка и Колечка, чем невероятно трогают сердца всех окружающих. Отвечая на вопрос о секрете идеального брака, они всегда говорят, что нужно уметь слушать друг друга и избегать конфликтных ситуаций. Николай Добронравов любит цитату Экзюпери на эту тему и часто приводит ее в интервью: "Любить – это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении".

Звездный союз породил множество песен для кинокартин и отечественной эстрады. Их композиции исполняли золотые голоса России: Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Алла Пугачева.



