Появилась новая информация о состоянии зараженных коронавирусом Пахмутовой и Добронравова

На прошлой неделе 91-летнюю Александру Пахмутову и 92-летнего Николая Добронавова экстренно госпитализировали. Оказалось, что супруги заразились коронавирусом. Журналисты узнали, в каком состоянии сейчас они находятся.

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