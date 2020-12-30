Появилась новая информация о состоянии зараженных коронавирусом Пахмутовой и Добронравова

В настоящий момент Александра Пахмутова и Николай Добронравов, находящиеся в группе риска, пребывают в "красной зоне" Центральной клинической больницы. По словам инсайдера, состояние супругов стабильное, никаких ухудшений не наблюдается. Несмотря на это, выписывать знаменитостей пока планируют.
Как рассказывали друзья семьи, незадолго до госпитализации Пахмутова и Добронравов проходили профилактическое обследование в госпитале в Барвихе, за которое заплатили, учитывая скидку в 60%, порядка 400 тысяч рублей. Предположительно, именно там супруги и подхватили коронавирусную инфекцию.
Напомним, Александра Николаевна и Николай Николаевич поженились в 1956 году. Несмотря на столь продолжительный брак, супруги не произвели на свет детей. Зато композитор и поэт-песенник вместе создали множество песен, которые полюбила вся страна.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов, которые ласкового называют друг друга Алечкой и Колечкой, не раз делились секретом идеального брака. По их мнению, необходимо всегда слушать избранника и всегда избегать конфликтных ситуаций.
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