Дима Билан спровоцировал слух о женитьбе

О личной жизни Димы Билана мало что известно, поэтому поклонники выдвигают разные версии. Кто-то считает, что певец уже давно женился, но скрывает свою вторую половинку. Другие же уверены: артист смирился с участью холостяка.
Недавно внимание фанатов привлекло золотое кольцо, которое появилось на указательном пальце левой руки Билана. Поклонники пытались узнать, есть ли какая-та особенная причина, по которой певец обзавелся таким украшением. Некоторые даже назвали кольцо обручальным, а его ношение на указательном пальце объяснили желаем артиста скрыть личную жизнь.
Накануне Дима опубликовал снимок, на котором крупно запечатлена его левая рука. Так певец похвастался маникюром. Поклонники снова воспользовались моментом и спросили артиста о кольце. Билан все-таки ответил, что это украшение подарила ему мама.
Напомним, недавно Дима Билан намекал поклонникам, что встречается с участницей пятого сезона шоу "Пацанки" Настей Петровой. Но далеко не все поверили в это. По мнению многих интернет-пользователей, новость о романе певца и участницы скандального проекта – всего лишь часть пиар-кампании.
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