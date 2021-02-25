Дима Билан спровоцировал слух о женитьбе

Дима Билан порой любит интриговать поклонников. Например, недавно певец обзавелся золотым украшением, которое вызвало немало вопросов у фанатов. Артист наконец развеял слухи.

О личной жизни Димы Билана мало что известно, поэтому поклонники выдвигают разные версии. Кто-то считает, что певец уже давно женился, но скрывает свою вторую половинку. Другие же уверены: артист смирился с участью холостяка.

Недавно внимание фанатов привлекло золотое кольцо, которое появилось на указательном пальце левой руки Билана. Поклонники пытались узнать, есть ли какая-та особенная причина, по которой певец обзавелся таким украшением. Некоторые даже назвали кольцо обручальным, а его ношение на указательном пальце объяснили желаем артиста скрыть личную жизнь.

Накануне Дима опубликовал снимок, на котором крупно запечатлена его левая рука. Так певец похвастался маникюром. Поклонники снова воспользовались моментом и спросили артиста о кольце. Билан все-таки ответил, что это украшение подарила ему мама.

Напомним, недавно Дима Билан намекал поклонникам, что встречается с участницей пятого сезона шоу "Пацанки" Настей Петровой. Но далеко не все поверили в это. По мнению многих интернет-пользователей, новость о романе певца и участницы скандального проекта – всего лишь часть пиар-кампании.