Билан спускает миллионы на роскошный отдых в разгар пандемии

Прошлый год изменил уклад жизни многих людей. Отечественные звезды часто жаловались на нехватку концертов и денег, однако некоторым это не помешало улететь в январе на отдых. Например, Дима Билан отправился на Мальдивы.

Артист улетел из Москвы в начале января и заявил, что планирует греться на солнце 25 дней. Журналисты решили подсчитать, во сколько звезде обошлось месячное пребывание в роскошных апартаментах.

Стоит отметить, что на вилле всего в 30 минутах на гидроплане от Мале музыкант отдыхает явно не один. Дима Билан не показывает своих спутников, но постоянно употребляет местоимение "мы", плюс его явно кто-то снимает на фоне пальм и океана.

Судя по предложениям авиакомпаний, стоимость перелета в один конец до Мале варьируется от 448 тысяч до 886 тысяч рублей бизнес-классом. В целом можно также арендовать частный самолет, но это обойдется уже минимум в два миллионов рублей. Только за перелет туда-обратно Дима Билан в среднем потратит порядка полутора миллионов рублей.

Теперь жилье. Артист арендует виллу примерно за 100 тысяч рублей в сутки, если умножить эту сумму на 25 дней пребывания, то выходит два с половиной миллиона. Выходит, что только за перелеты и жилье певец выложит порядка четырех миллионов рублей.

Скорее всего, к этим расходам добавится еще несколько сотен тысяч, ведь в программу отдыха обязательно входят рестораны, экскурсии и, возможно, подарки для родных и близких, оставшихся в холодной Москве. Стоит отметить, что недавно в личном блоге Дима Билан жаловался, что не может купить подходящие билеты в Москву – высока вероятность, что артист задержится на Мальдивах еще на некоторое время.