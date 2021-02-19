Что-то натворил: мечущийся между странами Билан расстается с Россией

Прекрасные виды и колорит Африки манят Диму Билана своей неизведанностью. Артист рассказывал, что в последнее время ему нравится писать электронную музыку, в этом он нашел себя. Однако в Москве это занятие кажется ему невозможным.
По словам Билана, новые композиции он с легкостью пишет вдали от столицы. Для кого-то его треки кажутся странными, но для него самого это направление стало очень интересным.
Поклонники признали, что в последнее время Дима Билан сильно изменился. Он перекрасился в блонд и снова сменил имидж. Также он еще больше похудел. Многие заметили, что певец пропал с радаров и давно не появлялся в своем "Инстаграм".
"Что-то вы увлеклись, даже пропали из виду своей аудитории. Значит, что-то особенное натворил"; "Сначала нашла музыку к фильму "Свой среди чужих и чужой среди своих", а сейчас уже нашла "Раба любви" и "Романс" и это Космос"; "Наконец то! Седина однозначно к лицу, теперь осталось пару песен из шансона исполнить, и все будет отлично", – отметили подписчики.
По данным источника портала Popcake, Дима Билан настолько увлекся переменами, что даже хочет отказаться от российского гражданства и навсегда уехать в Африку.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Жадный мужчина
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей