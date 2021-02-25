Подмешивал в рюмку психотропные препараты: Легкоступову перед смертью муж зомбировал гипнозом

"Муж певицы – алкоголик со стажем, как мне кажется, – говорит Дворцов. – К тому же он, вероятно, обладает искусством гипноза. В момент знакомства с Валентиной он, видимо прибегнул к магическому воздействию на нее. Кроме того, он, как я полагаю, обращался еще к одной гадалке, которая помогла ему сделать приворот Легкоступовой".
Есть соображения у Дворцова и по поводу того, почему супруг выгонял из квартиры сына певицы Матвея Григорьева. "Не исключаю, что он мог подмешать Легкоступовой в стакан с алкоголем психотропные вещества, хотя ей алкоголь был противопоказан – об этом все знали".
Цель подобных манипуляций, как полагает Дворцов, заключалась в получении наследства артистки. "У него, надо думать, имелся четкий план, несчастный случай был запланирован изначально, – полагает Дворцов. – Но семья сделает все, чтобы этот муж не получил ни рубля".
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Артистку и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии алкогольного опьянения нашла дочь певицы Анетта Бриль. Супругов поместили в наркологическую клинику, однако вскоре Валентине стало хуже, и ее перенаправили в обычную больницу. Там-то и выяснилось, что у артистки серьезная закрытая черепно-мозговая травма. После операционного вмешательства певица впала в кому, а потом умерла.
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