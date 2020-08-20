Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)

Валентина Легкоступова всегда казалась энергичной, яркой, жизнерадостной. И видеть ее в гробу кажется нелепостью. Смерть и прошедшее время "жила, была, пела" с ней совсем не вяжется.

По желанию родных церемония прощания и церковная панихида проходили без представителей СМИ. Семья не хотела, чтобы Валентину Легкоступову в гробу фотографировали. Не делать этого накануне призывал и художник Никас Сафронов.

Был слух, что белоснежный гроб с телом Валентины Легкоступовой могут не открывать. Но танатокосметолог так поработал над лицом артистки, что скрывать было нечего. Певица отправилась в последний путь с идеальным макияжем, без единой морщинки. "Краше Началовой", – шептались люди, вспоминая похороны певицы Юлии Началовой в этом же зале в марте 2019 года.

На певице надето ее любимое платье и бежевый легкий газовый шарф. В ногах лежит букет обожаемых ею при жизни подсолнухов.

Попрощаться с артисткой пришла так называемая "старая гвардия" отечественного шоу-бизнеса: Михаил Муромов, Светлана Лазарева, Феликс Царикати, Игорь Наджиев и многие другие. Разумеется, в первом ряду, рядом с гробом Валентины Легкоступовой расположились ее родственники. Не остался в стороне даже бывший муж Алексей Григорьев. Отметился и вдовец певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, которого так и не приняли ее родственники.

Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры 54-летнюю Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Анетта Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ. 14 августа исполнительница "Ягоды-малины" скончалась.

