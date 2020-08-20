"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой

Фирсов приехал к траурному дому Троекуровского кладбища на черном "Мерседесе" в сопровождении нескольких дюжих охранников и друзей. Когда он вошел на панихиду, по залу пронеслось недовольное: "Явился, козлина!"
Юрий занял место на противоположной от членов семьи – дочери, зятя и мамы покойной – стороне. Никаких слов, в отличие от звезд и родных артистки, он не говорил. А перед началом церковного отпевания подошел к гробу, поцеловал жену и сказал: "Прости!"
Он, конечно, видел все недовольные взгляды в свой адрес, слышал шептание. Поэтому поспешил уехать с кладбища, чтобы не провоцировать скандал.
Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры 54-летнюю Валентину и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ.
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