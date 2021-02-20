Превратилась в Бузову: Костенко решилась на смелый эксперимент

Супруга Дмитрия Тарасова опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором она запечатлена в трикотажном принтованном костюме розового цвета. Анастасия Костенко принимала игривые позы и посылала воздушные поцелуи. Особое внимание привлекли светлые пряди 26-летней жены спортсмена.
Модель не стала осветлять волосы, она просто примерила парик. Тем не менее, возлюбленная футболиста выглядела как его бывшая избранница Ольга Бузова. Анастасии очень понравился такой образ, поэтому она решила поинтересоваться у поклонников, стоит ли ей становиться блондинкой. Большинство из них выступили против.
Оказалось, Костенко приняла участие в тематической фотосессии. Компанию модели составила подруга. Вероятно, скоро супруга футболиста поделится с фанатами новыми профессиональными снимками.
"Это было нечто. Спасибо за такую атмосферную съемку. Все так от души!", – написала жена спортсмена в "Инстаграм".
Напомним, недавно мать Анастасии Костенко намекнула на сложные отношения с зятем. Поклонники, пообщавшись с родительницей модели, пришли к выводу, что Дмитрий Тарасов не стремится сближаться с родителями супруги.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена