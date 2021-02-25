Отар Кушанашвили решил раскрыть свой главный секрет

27 февраля в эфире телеканала НТВ покажут новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", героем которого стал скандальный журналист Отар Кушанашвили. 50-летний телеведущий согласился отвечать на каверзные, неудобные вопросы коллеги.
Судя по анонсу выпуска, Кушанашвили рассказал о личной жизни. Зрители узнают, когда журналист обзавелся девятым ребенком, а также собирается ли телеведущий вступать в брак с материю младшего наследника. В конце передачи Отару предстояло раскрыть свой главный секрет.
В студии шоу "Секрет на миллион" также появился солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, который рассказал о шумных вечеринках с Кушанашвили. Поддержать Отара пришел и один из его сыновей.
"Акула пера выскажет все, что думает о новых звездах. Кто в шоу-бизнесе не подает ему руки, и с кем он зарыл топор войны", – говорится в анонсе.
Напомним, ранее Лера Кудрявцева обнародовала архивный снимок, на котором запечатлена с Отаром Кушанашвили. Кадр был сделан в 1995 году на съемках шоу "МузОбзор". Посмотрев снимок, поклонники спутали телеведущую с мужчиной.
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