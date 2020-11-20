"Уже на Ваганьково": Кушанашвили приложил обрюхатившего продавщицу Шаляпина

Журналист Отар Кушанашвили высказался о певце-самозванце. Телеведущий выбрал для описания Прохора Шаляпина оскорбительные слова.

Андрея Захаренкова, который прославился как Прохор Шаляпин, можно по праву назвать королем небылиц. Мужчина стал знаменитым из-за того, что объявил себя праправнуком брата легендарного оперного певца Федора Шаляпина. Когда мужчину публично уличили во лжи, он продолжил искать пути к мировой известности. Авантюр у артиста было немало, ведь ради хайпа он готов практически на все.

На съемках ютуб-шоу "Что было дальше?" Отар Кушанашвили выражал мнение о знаменитостях в юмористической форме. Участники проекта решили спросить у телеведущего о том, как он относится к Прохору Шаляпину. "Мракобес. Он там уже, на Ваганьково". (На Ваганьковском кладбище, – Прим. ред.). Собеседники журналиста пошутили о том, чем может заниматься артист на погосте, и решили, что поиском половых контактов.

Напомним, что личная жизнь Прохора Шаляпина полна тайн и пиар-романов. Недавно продавщица супермаркета из провинции заявила на "Первом канале", что беременна от него. Певец отрицал интимные отношения с женщиной и обвинял ее во лжи. В рамках передачи "На самом деле" был обнародован ДНК-тест, который подтвердил отцовство Прохора Шаляпина. Мужчина отказывается верить в достоверность результатов.