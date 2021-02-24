"На неделю выпала": изнуренная голодом Мороз радуется кабачкам и каше

Однако модная детокс-клиника оказалась вовсе не тем самым местом мечты, где можно расслабиться и спокойно прогуляться по берегу Финского залива. Артистке пришлось привыкать к жизни по новому расписанию и строго следовать указаниям врачей.
Ранее звезда никогда не проходила подобные детокс-курсы, а потому даже представить себе не могла, что ждет ее там. Теперь артистка познакомилась со всеми особенностями таких программ, знает, что такое ТУМы и активно делится новостями с удивленными поклонниками.
Сегодня Дарья Мороз рассказала, что увидела на завтраке кабачок и овощную кашу и чуть ли не прыгала от счастья, так как до этого голодала два дня. Оказалось, что ей предложили весьма нестандартный метод очищения. Актриса провела два дня на ТУМах. Дарья объяснила, что ТУМ – это кисель из крупы, в которой не добавляют ни соль, ни сахар. Иногда напиток разрешают разбавлять ягодами. Утро звезды началось около девяти утра. Она отправилась на дыхательную гимнастику.
Актриса отметила, что "на неделю выпала" из столичной жизни, чтобы провести время наедине с самой собой и подготовиться к дальнейшей работе. Подписчики активно следят за процедурами артистки и интересуются, как она себя чувствует.
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