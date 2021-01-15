"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу

Дарья Мороз показала фотографию, сделанную в театре. На снимке она запечатлена с темно-рыжими волосами, которые были уложены крупными волнами. Но особое внимание привлек безумный макияж: темные широкие и длинные брови, серые тени и яркая помада. Фанаты отметили, что актриса совсем не похожа на себя.
Одна из поклонниц и вовсе не признала кумира. "Я за Леди Гагу приняла вас", – призналась подписчица. "Прям карточная дама пик", "Похожа на Собчак в гриме", "Никогда не узнала бы!", – написали другие интернет-пользователи.
На самом деле этот образ Мороз примерила ради спектакля "Идеальный муж", который в настоящий момент можно увидеть в Московском художественном театре имени Чехова. Дарья играет Гертруду Тернову. Актриса счастлива вернуться к этой постановке.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Дарья Мороз засветила любопытный предмет в своей спальне. Разглядывая свежие снимки актрисы, интернет-пользователи обратили внимание на картину, висящую у изголовья кровати. На полотне изображены две обнаженные женщины, демонстрирующие гениталии.
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