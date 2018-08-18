Дарья Юрьевна Мороз актриса

Дарья Мороз - двукратная обладательница премии "Ника", актриса, фильмография которой насчитывает десятки работ, тепло принятых зрителями и критиками.

Биография актрисы

Семья

Дарья Мороз родилась в актерской семье, но родители не хотели влиять на выбор ее будущей профессии. Мать актрисы - Марина Левтова, заслуженная артистка России, снявшаяся более чем в 50 фильмах. Отец - Юрий Мороз, актер и режиссер, работавший над такими известными проектами как "Апостол" и "Каменская".

В актерских семьях дети рано начинают карьеру в театре или кино. Но будущая звезда установила своего рода рекорд. Впервые она снялась в кино в трехмесячном возрасте. Это был художественный фильм "Милый, дорогой, любимый, единственный...", снятый режиссером Динарой Асановой.

Детство и юность

В детстве Дарья Мороз увлекалась спортом: сначала это была художественная гимнастика, но, по мнению тренера, особых способностей в этой сфере у нее не было. Зато в фигурном катании будущая актриса добилась определенных успехов. Интересы у Дарьи вообще были весьма разнообразными. Она занималась живописью, посещала занятия в анимационной студии.

Но в то же время Даша продолжала свою актерскую карьеру. Хотя в 1990-е годы российский кинематограф находился в состоянии глубокого кризиса, юная актриса успела принять участие в пяти проектах. Среди самых известных лент - художественный фильм "Русский регтайм", вышедший на экраны в 1993 году, а также "Кризис среднего возраста", в котором Дарья Мороз снималась уже подростком.

Родители будущей звезды хотели, чтобы у дочери не было иллюзий относительно актерской профессии. Они рассказывали ей о том, с какими трудностями постоянно сталкиваются артисты. И поэтому Даша решила отказаться от поступления в театральный вуз, а вместо этого- стать студенткой МГИМО. Но примерно в это же время девушке предложили первую большую роль. Она сыграла Машу Сорокину в комедии "Фортуна", которую снял известный режиссер Георгий Данелия. Этот фильм был хорошо встречен критиками, а на кинофестивале Кинотавр за эту роль начинающая актриса получила приз компании "Русская игра". Во время съемок у настоящего мастера девушка и смогла сделать выбор в пользу актерской карьеры.

В 1999 году Дарья Мороз стала студенткой актерского факультета Школы-студии МХАТ, где она училась на курсе Романа Козака и Дмитрия Брусникина. Она окончила обучение в 2003 году и сразу была зачислена в труппу Московского художественного театра имени Чехова.

Дарья Мороз: актерская карьера

Дарья продолжала играть в кино и на сцене и во время учебы. А после окончания актерского факультета поступила сразу в два театра - кроме МХАТа имени Чехова, ей поступило предложение и от знаменитой "Табакерки".

Театр и кино

В театре Дарья Мороз сыграла немало ярких ролей. Одной из первых работ стала роль Вареньки Зубаревой в мелодраме "Дикарка" (фильм был снят по пьесе А.Н. Островского). За эту роль она получила приз на кинофестивале во Владикавказе.

В то же время в 2000 году актриса дебютировала в "Табакерке", где играла в пьесе "Песочный человек", поставленной по мотивам произведения Э. Гоффмана. Там Дарья Мороз играла роль Клары и одновременно - Коппелию. Затем последовали не менее яркие работы - "Болеро", "Волки и Овцы", "Чайка", а во МХАТе имени Чехова - в таких пьесах как "Дворянское гнездо", "Три сестры" и др.

Среди ее киноработ, наибольшую известность получил фильм "Живи и помни" (экранизация драмы Александра Прошкина"). За роль в этой ленте актриса получила премию "Ника". Через семь лет все новости в СМИ писали о заслуженном успехе социальной драмы "Дурак", за роль в которой Дарья Мороз получила вторую "Нику".

Телевидение

Актриса много снимается на телевидении, в том числе она участвовала и в проектах своего отца - например, это был сериал "Каменская" и сериал "Апостол". А самой яркой ролью последних лет стала ее героиня в проекте Константина Богомолова - это сериал "Содержанки". Однако часто новости пишут о ней в связи со съемками не в сериалах, а в шоу. Например, в 2009 году актриса участвовала в шоу "Две звезды", где выступала в дуэте с певицей Пелагеей, раскрыв новые грани своего таланта. А уже через несколько лет новости в СМИ писали о ее участии в шоу "Ледниковый период", где ее партнером стал знаменитый фигурист Алексей Тихонов.

Личная жизнь

Личная жизнь актрисы зачастую привлекает внимания больше, чем новая роль в кино - тем более, что она выбирает не менее ярких спутников.

Дарья Мороз и Андрей Томашевский

Во второй половине 2000-х годов все светские новости писали о романе Дарьи и режиссера Андрея Томашевского. Ради актрисы Андрей оставил семью. Этот роман перерос в гражданский брак, но отношения оказались непрочными, через несколько лет пара рассталась.

Дарья Мороз и Константин Богомолов

За театрального режиссера Константина Богомолова Дарья вышла замуж в 2010 году, и вскоре у пары появилась дочь. Но уже через несколько лет в прессе появились новости о том, что супруги отдаляются друг от друга. А в 2018 году пара официально рассталась. После развода Константин женился на Ксении Собчак. Светские новости писали, что бывшая супруга режиссера была приглашена на свадьбу, но не пришла на торжество.

Интересные факты

Дарья Мороз ведет собственный аккаунт в Инстаграм, где публикует фото, посвященные съемкам, отдыху и семье.

Роли актера

Актриса сыграла много ярких ролей - и на театральной сцене, и в фильмах, и в сериалах, и некоторые работы принесли ей престижные награды.

Фильмы

Актриса сыграла в таких фильмах как:

"Милый, дорогой, любимый, единственный…". В этой интересной мелодраме была сыграна роль Герочки, похищенного младенца.

"Семьянин" (дочь дальнобойщика Василия Колыванова.). Это советский старый фильм.

"Чёрный квадрат"— Лида Меркулова. Кино 1992 года.

"Русский регтайм" — Леночка. Кинолента 1993 года.

"Кризис среднего возраста" — Лена Спилягина. Снимали в России, 1997 г.

"Фортуна" — сыграна роль невесты по имени Маша Сорокина. Режиссер – Данелия Георгий (2000 г.).

"Дикарка" — Варенька Зубарева.

"Театральный блюз" — Анна Астахова. Этот фильм дал возможность сыграть главную роль.

"Нанкинский пейзаж" — Надя/Чженьцзин. Снят талантливым режиссёром Валерием Рубинчиком.

"Живи и помни" — Настя.

"Дурак" — Мария, жена Никитина. Кинолента 2014 г.

"Обними меня" — Мария Озерова. Жизненная мелодрама (2014 г).

"А зори здесь тихие…" — Мария.

"Пионеры-герои" — Екатерина Елисеева. Главная роль (2015 г).

"Все исправить" — Вива.

"Преступление-2» — Александра Москвина.

"Коллектор" — Ксения (голос).

"Право на ошибку" — Лариса (сериал на 4 серии).

Сериалы

Актриса сыграла в таких сериалах как:

"Прощальное эхо" — Оксана Перфильева – главная роль (2004 г.).

"Гибель империи" - горничная Екатерина.

"Женщины в игре без правил" — Маша Передреева – 2004 г.,главная роль.

"Каменская" - Виктория Уланова.

"Пелагия и белый бульдог" – губернаторша Людмила Платоновна.

"Дилетант" — Кира Андреевна Соломина - следователь. Главный персонаж (2015 год).

"Инквизитор" - Кира Фальк.

"Апостол" - библиотекарь Лидия Истомина.

"Красные браслеты" – Алёна.

"Чужая кровь" - Вилора Сергеевна.

"Икра" - Светлана Костенко.

"Триада" – Рита.

"Содержанки" - сотрудник уголовного розыска Лена Широкова.

"Холостяки" — Соня, невеста Толи. Сериал транслировался с 2004 г.

Актер сегодня

В последние несколько лет новости об актрисе рассказывают в основном о ее телевизионных проектах. Самым крупным из них стал сериал "Содержанки". И ее героиня должна появиться и во втором сезоне, который выйдет на экраны в 2020 году.

После развода с Константином Богомоловым актриса переживает непростой период и в своей карьере. Новости о Дарье чаще напоминают светские сплетни. В частности, в начале 2020 года в СМИ появились новости о ее романе с Павлом Прилучным. Впрочем, Дарья Мороз эти слухи опровергла.