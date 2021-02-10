"Бессмысленно": Мороз вспомнила о жестком заявлении Богомолова перед свадьбой

Брак режиссера Константина Богомолова и актрисы Дарьи Мороз был вынужденной мерой. Об этом сообщила сама звезда сериала "Содержанки".

Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в 11 мая 2010 года. По словам актрисы, в ЗАГС она и ее избранник пошли по необходимости. Вскоре должен был появиться ребенок и Константин не хотел возиться с документами. Влюбленным предлагали пожениться восьмого числа, но Богомолов отверг эту дату.

"Нет, восьмерка – это символ бесконечности". Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно", – жестко сказал режиссер звезде сериала "Содержанки" перед свадьбой. По мнению Константина, чувствам свойственно меняться, они появляются и уходят. Умирающую любовь нельзя оживить ни клятвами, ни кольцами.

Дарья не скрывает, что специально держалась немного в тени мужа. Богомолов в те годы только начинал свое профессиональное развитие, Мороз же была состоявшейся артисткой. После развода в 2018 году звезда "Содержанок" решила восстановить позиции. Актриса больше не хотела ассоциироваться с Богомоловым.

Между тем артистка отметила, что ее новый имидж – короткие высветленные волосы – придумал именно Константин. Этот образ, как заметила звезда "Содержанок" принес ей много "дивидендов".

Дарья Мороз переживала, что развод негативно скажется на ее дочери Анне. Актриса не знала, как девочка воспримет перемены. Объяснить, что теперь начнется другая жизнь, – оказалось самым сложным. Звезда сериала "Содержанки" считает, что ее наследница – большая умница. Девочка со всем справилась. Сегодня у Анны замечательные отношения с папой. Константин и Дарья также остались друзьями.