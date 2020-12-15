Мороз, Михайлова, Маякин, Кулик: премьеры сериалов 2021 года с участием самых популярных актеров

Следующий, 2021 год, обещает любителям сериалов много качественных новинок. Дарья Мороз, Евгений Кулик, Анна Чиповская, Роман Маякин, Анна Уколова и многие другие любимые отечественными зрителями артисты появятся на экранах в необычных образах.

В будущем году запланирована премьера сериала "Клиника счастья". Главную героиню картины, профессора сексолога-эндокринолога Алену Липницкую, сыграла актриса Дарья Мороз.

Центральный персонаж сериала "Клиника счастья" помогает пациентам наладить личную жизнь. В клинику Липницкой приходят клиенты, чьи проблемы основаны на сексуальных проблемах. В сериале снялись: Анна Уколова, Алена Михайлова, Максим Лагашкин, Роман Маякин и многие другие.

В 2021 году на экраны выйдет триллер о серийном убийце "Коса". В центре сюжета журналист и следователь. Они пускаются на поиски жестокого убийцы. Справиться с преступником сложно – злодей работает по хитрой схеме. Убийца действует из уверенности, что помогает спасти несовершеннолетних от нелюбви, которая, по его мнению, калечит их.

Главные роли в сериале "Коса" исполнили Александр Горбатов и Линда Лапиньш. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин, известный картинами "Ольга" и "Физрук".

Сериал "Хрустальный" – психологическая драма, которая также увидит свет в будущем году. По словам создателей, сценарий проекта создан на основе реальных событий. В его разработке принимал участие автор картин "Метод" и "Троцкий" Олег Маловичко.

Зритель вместе с главным героем сериала "Хрустальный" пройдет путь преодоления травмы, повлиявшей на всю его жизнь. В главной роли актер Антон Васильев.

Для любителей черных комедий также подготовили сюрприз. На экранах появится сериал "Сцены из супружеской жизни". Картину снял режиссер Шота Гамисония. Картина выйдет с рейтингом 18+.

Проект раскроет весьма пикантные темы – сексуальное влечение, кризис любви, созависимость. Главные роли в картине исполнили: Петр Скворцов, Светлана Камынина, Никита Тарасов и многие другие.

О самоизоляции в деревне расскажет многосерийная картина "Афера". Режиссер ленты – Михаил Старчак. Многосерийная комедия повествует о трех братьях, которые долгое время терроризировали весь поселок. Узнав о коронавирусе, парни спрятались в своем доме. Соседи, договорившись, решили не сообщать братьям о завершении карантина. 200 человек проворачивают огромную аферу. Главные роли сыграли: Александр Волохов, Данил Стеклов, Артем Гайдуков.

Комедия "Два" расскажет о друзьях-сантехниках Лехе и Жеке. Герои постоянно на мели. Персонажи каждый день ввязываются в историю, чтобы заработать. Главную роль в проекте исполнил Евгений Кулик.

В апреле 2021 года состоится эксклюзивный показ фильма "Маша" режиссера Анастасии Пальчиковой. Драма расскажет историю девочки-подростка Маши, взросление которой пришлось на 90-е годы.

Роль Маши сыграли сразу две актрисы: Полина Гухман и Анна Чиповская. Также в картине появятся Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов и другие.

В начале 2021 года выйдет фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним.