"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына

После развода с Павлом Прилучным карьера Агаты Муцениеце пошла в гору. Артистка решила меньше сниматься в кино и сделала упор на развитие ютуб-канала, а также попробовала себя в качестве телеведущей. Например, в эфире собственного шоу МамBook знаменитость делится подробностями воспитания детей.

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