"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына

В новом выпуске программы мамы обсуждали питание и то, как привить детям правильные пищевые привычки. Актриса пожаловалась, что последнее время ее сильно беспокоит полнота сына Тимофея. Звезда ткнула в больное место, отметив, что ей очень не нравится его вес. Артистка уточнила у гостьи Натальи Османн, как выстроить диету ребенка, если он хочет есть только определенные продукты.
"Покажи ему фотки толстых людей", – пошутила одна из ведущих. "Ты будешь жирный! Жирный слон!" – выкрикнула в ответ Агата Муцениеце. Эксперт посмеялась, а потом добавила, что своим детям всегда старается объяснять, почему не стоит есть определенные продукты из "запрещенки".
По словам Османн, она пытается донести до отпрысков, что каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье. Предпринимательница и блогер с детства приучает малышей брать на себя ответственность за их внешний вид и состояние тела. "Я объясняю, почему это вредно, что будет, если это съесть", – отметила гостья.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе год назад. Во время карантина пара решила снова жить вместе, однако это закончилось скандалом. Прошлой весной актриса опубликовала в личном блоге видео, на котором, рыдая, рассказала о том, что супруг поднял на нее руку.
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