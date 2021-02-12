Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести

Агата Муцениеце стала ведущей шоу "Голос. Дети" на Первом канале, компанию ей составил Дмитрий Нагиев. Кресло жюри восьмого сезона заняли Светлана Лобода, рэпер Баста и кумир подростков Егор Крид.

В личном блоге Агата Муцениеце регулярно делится кадрами со съемок. Стоит отметить, что стилисты проекта подбирают актрисе довольно интересные образы. Например, в одном из выпусков телеведущая появилась в розовом платье в пол с эффектным декольте. Глубокий вырез деликатно подчеркнул прелести артистки.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Агата Муцениеце показала рабочий момент. Парикмахер подправляет актрисе прическу в перерывах между дублями. Стоит отметить, что звезда уже делилась в личном блоге фотографиями в этом платье. Поклонники считают, что расставание с Павлом Прилучным явно пошло артистке на пользу. "Надо ж было так расцвети после развода", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что после разрыва с мужем карьера Агаты Муцениеце пошла в гору. Она решила на некоторое время отказаться от съемок в кино и попробовала себя в роли телеведущей и блогера. Теперь актриса является лицом детского шоу на Первом канале, а права на ее авторскую программу "Честный развод", которая ранее шла на "Ютубе", выкупил канал "Суббота!" (бывший "Супер!").

А вот у Павла Прилучного расставание с женой запустило цепочку жизненных неудач. Например, осенью во время съемок в Калининграде он угодил в скандал. Звезду избили в одном из местных ночных клубов. После драки лицо актера сильно изменилось.