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Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести

Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести

Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце стала ведущей шоу "Голос. Дети" на Первом канале, компанию ей составил Дмитрий Нагиев. Кресло жюри восьмого сезона заняли Светлана Лобода, рэпер Баста и кумир подростков Егор Крид.
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В личном блоге Агата Муцениеце регулярно делится кадрами со съемок. Стоит отметить, что стилисты проекта подбирают актрисе довольно интересные образы. Например, в одном из выпусков телеведущая появилась в розовом платье в пол с эффектным декольте. Глубокий вырез деликатно подчеркнул прелести артистки.

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В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Агата Муцениеце показала рабочий момент. Парикмахер подправляет актрисе прическу в перерывах между дублями. Стоит отметить, что звезда уже делилась в личном блоге фотографиями в этом платье. Поклонники считают, что расставание с Павлом Прилучным явно пошло артистке на пользу. "Надо ж было так расцвети после развода", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что после разрыва с мужем карьера Агаты Муцениеце пошла в гору. Она решила на некоторое время отказаться от съемок в кино и попробовала себя в роли телеведущей и блогера. Теперь актриса является лицом детского шоу на Первом канале, а права на ее авторскую программу "Честный развод", которая ранее шла на "Ютубе", выкупил канал "Суббота!" (бывший "Супер!").

А вот у Павла Прилучного расставание с женой запустило цепочку жизненных неудач. Например, осенью во время съемок в Калининграде он угодил в скандал. Звезду избили в одном из местных ночных клубов. После драки лицо актера сильно изменилось.

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Автор: 12 февраля 2021, 18:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость611201
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Вся эта троица, Прилучный , Муце и Карпович- редкостные идиоты. Дурее не найти. Очень жаль, что такие аморальные личности имеют место на тв. Поганой метлой гнать с экранов развращенных и бездарных «артистов». Кроме пошлости и дебильных интервью ни на что не способны! Стыд и позор!
Гость607665
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Стоит отметить, что звезда уже делилась в личном блоге фотографиями в этом платье.Звезда??????Да тупая ттввааррь опять ссооссёётт у нагиева за кулисами!Какая же она тупая бблляядддииннаа эта Муха-це-це!!
Гость622113
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Господи, эту дуру уже и туда сунули! Уберите эту идиотку с экрана. Стыдобище!!!
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