Будет мальчик: счастливая Муцениеце заговорила о беременности

Актриса собирается вновь стать мамой. Агата Муцениеце рассказала, каким видит третьего отпрыска в своих фантазиях.

Летом 2020 года артистка развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. От этих отношений у Агаты Муцениеце есть двое детей – Тимофей и Мия.

Артистка не исключает, что когда-нибудь вновь пойдет под венец. Она верит, что судьба подарит ей шанс вновь стать мамой.

"Я очень хочу третьего ребенка", – призналась Агата в свежем интервью. Знаменитость уже визуализировала будущего отпрыска – это будет мальчик с кудрявыми локонами.

Муцениеце подчеркнула, что беременеть и рожать собирается исключительно в браке. Заводить ребенка только для себя артистка не хочет. Для Агаты важно, чтобы мужчина, находящийся рядом, тоже был заинтересован в малыше.

На данный момент сердце артистки свободно. После разрыва с Павлом Прилучным Агата Муцениеце с головой окунулась в работу. Артистка счастлива, ведь занята любимым делом.

Минувший Валентинов день знаменитость проигнорировала. Как призналась артистка, она ненавидит праздник влюбленных еще со школы. Судя по всему, с этой датой у знаменитости связны неприятные воспоминания.

Отметим, что экс-муж артистки, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уже обрел счастье в новых отношениях. По слухам, он съехался со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. Актер уже познакомил новую избранницу с детьми.