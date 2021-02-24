Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
24 февраля
Лента новостей
10:16
Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным
10:12
"Я жила в аду": финалистка "Холостяка" прервала молчание после смертельного ДТП
10:04
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
10:03
Нагиев показал россиянам обнаженные ягодицы: Времени на раскорячку нет
09:53
Политолог Орешкин о встрече Путина и Лукашенко в Сочи: Они с трудом друг друга переносят
09:42
"Очень тяжелая наследственность": стало известно о проблемах Градовой с применым сыном
09:20
Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова
09:18
Ничего не надо: парализованная после инсульта вдова Мягкова отказалась от помощи
09:01
"Как это пошло выглядит": раздевшаяся на праздник Собчак вызвала отвращение
08:45
Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли
08:36
"Не могу сама справиться": стало известно об ухудшении состояния ослабленной Лолиты
08:15
В России могут подорожать тарифы ЖКХ
06:05
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
04:02
"У нее сила свыше": мистический дар помог Пугачевой стать феноменом
02:04
"Ух какой язычок": Чехова с томным взглядом облизала на камеру большой леденец
00:03
Абрамович о скандалах Киркорова: Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро
21:59
"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении
20:00
Разъяренный принц Уильям приложил брата Гарри за споры с Елизаветой II
18:17
"Герой нашей страны!": Одетый в военную форму Зверев поразил россиян
18:10
Беременная звезда "Дома-2" оказалась в полиции из-за драки
17:55
Парламентарии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
17:47
"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания
17:38
"Очень тяжелый момент": Серябкина заговорила о разводе
17:35
Названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии: Возможности государства не безграничны
17:00
Актер из "Дневников вампира" впервые показал лицо маленькой дочери
16:59
Как Евгений Плющенко жил среди крыс и сдавал бутылки
16:44
Дочь звезды сериала "Всегда говори всегда" отметила круглую дату
16:43
Волонтеры Победы навестили ветеранов 23 февраля
16:13
Не отболело? Решетова опасается новых отношений после Тимати
16:09
Отказавшаяся от маски Нетребко выступила с протестом: Я считаю это преступлением!
16:05
Тайная свадьба экс-возлюбленного Волочковой шокировала публику
15:37
Минтруд планирует помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно
15:23
Приемный сын покойной Градовой упивается горем
15:13
Федункив о драме в жизни: "В самые тяжелые моменты я шла в кадр и играла"
14:28
Откровенно изменял: почему распалась пара Градовой и Миронова
14:26
В Госдуму внесут поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
14:22
Дар божий: Редкое фото Табакова с младенцем просочилось в Сеть
13:48
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
13:37
"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна
13:26
Стариков: Лукашенко заигрывает с прозападной оппозицией
13:09
Популярного российского диджея настигла череда смертей
12:30
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
11:41
"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной
11:19
"Люблю тебя и хочу замуж": Джигурда и Анисина сыграли свадьбу
10:54
Что погубило бывшую жену Миронова: сенсационные заявления коллег артистки
10:44
Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
09:56
Пушков назвал Украину "страной большого абсурда": Компот в голове
07:36
"Карты, деньги, два ствола": родственные связи пошатнули авторитет Кейт Миддлтон
03:19
Беда в королевской семье: Принц Гарри намерен оставить беременную Меган Маркл
00:09
Помолвочное кольцо: Долматова и Майами скрепили отношения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики
"Все было куплено": Лазареву дали смачную пощечину после громкой победы
В Кремле пребывают в раздумьях, как поступить с Лукашенко – политолог Суздальцев
Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Шоу-бизнес
Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова

Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова

Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ни для кого не секрет, что звезды отечественного телевидения получают за свои проекты большие деньги. Журналисты выяснили, о каких цифрах идет речь.
прочитано 681 раз

По данным известного портала, самым высокооплачиваемым ведущим является основатель КВН Александр Масляков. Сообщается, что его ежегодный заработок составляет около 500 миллионов рублей. Такую сумму 79-и летний Александр Васильевич якобы получает лишь за съемки передачи.

ПО ТЕМЕ

"Жесть, как же он постарел!": вид 78-летнего Маслякова шокировал публику

Масляков сделал заявление о закрытии КВН

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Второе место, по подсчетам журналистов, заняла Маргарита Симоньян. За год журналистка зарабатывает 250 миллионов рублей. На третьей позиции топа расположился ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин. По информации портала, он получает около 100 миллионов за тот же период.

Андрей Малахов занимает четвертое место в этом списке. Отмечается, что за свою работу на шоу "Прямой эфир" ведущий сейчас получает около 90 миллионов рублей в год. Помимо основного заработка, у Андрея также имеется собственное издание, которое приносит дополнительные деньги, однако эта часть дохода журналиста не афишируется.

Пятое место в рейтинге занимает Владимир Соловьев. По данным сайта, приблизительный заработок звезды телевидения составляет 52 миллиона рублей.

Напомним, Александр Масляков стал бессменным ведущим легендарной передачи еще в 1964 году. Прошлой осенью в Сети разразился громкий скандал: появилась информация о закрытии проекта. Однако информация не подтвердилась.

Слухи поползли из-за того, что еще весной 2020-го показы КВН были приостановлены. Тогда Александр Васильевич ответил всем негодующим и сообщил, что никто не собирается закрывать программу, и она будет выходить еще долгие годы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 24 февраля 2021, 09:20 Источник: Портал "Сколько получает" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Герой нашей страны!": Одетый в военную форму Зверев поразил россиян

Король гламура удивил народ
Шоу-бизнес

"Полина в шоке": бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

Поклонники забросали фотографа вопросами

Шоу-бизнес

"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна

Знаменитости имели совместимость в постели
Шоу-бизнес

Популярного российского диджея настигла череда смертей

DJ Грув рассказал о роковых несчастьях

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+