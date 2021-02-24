Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова

По данным известного портала, самым высокооплачиваемым ведущим является основатель КВН Александр Масляков. Сообщается, что его ежегодный заработок составляет около 500 миллионов рублей. Такую сумму 79-и летний Александр Васильевич якобы получает лишь за съемки передачи.
Второе место, по подсчетам журналистов, заняла Маргарита Симоньян. За год журналистка зарабатывает 250 миллионов рублей. На третьей позиции топа расположился ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин. По информации портала, он получает около 100 миллионов за тот же период.
Андрей Малахов занимает четвертое место в этом списке. Отмечается, что за свою работу на шоу "Прямой эфир" ведущий сейчас получает около 90 миллионов рублей в год. Помимо основного заработка, у Андрея также имеется собственное издание, которое приносит дополнительные деньги, однако эта часть дохода журналиста не афишируется.
Пятое место в рейтинге занимает Владимир Соловьев. По данным сайта, приблизительный заработок звезды телевидения составляет 52 миллиона рублей.
Напомним, Александр Масляков стал бессменным ведущим легендарной передачи еще в 1964 году. Прошлой осенью в Сети разразился громкий скандал: появилась информация о закрытии проекта. Однако информация не подтвердилась.
Слухи поползли из-за того, что еще весной 2020-го показы КВН были приостановлены. Тогда Александр Васильевич ответил всем негодующим и сообщил, что никто не собирается закрывать программу, и она будет выходить еще долгие годы.
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