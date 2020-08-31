"Жесть, как же он постарел!": вид 78-летнего Маслякова шокировал публику

Артистка опубликовала совместный кадр в своем инстаграм-аккаунте. Полина Гагарина рассказала, что переехала из кресла наставницы шоу "Голос" в кресло жюри КВН. Певица приняла участие в съемках программы, права на которую Александр Масляков недавно подтвердил в суде.
Звезда призналась, что давно мечтала побывать в числе тех, кто оценивает шутки юмористов. Для нее приглашение от Александра Маслякова стало большой честью. Также Полина Гагарина напомнила, что скоро грядет двойной юбилей – шоу и его ведущего. КВНу исполнится 60 лет, а его основателю 80.
Поклонников знаменитости потряс вид телеведущего. "Жесть, как же он постарел!", "Дедушка и внучка", "Масляков уже такой старенький – давно не видела его", "Его надо добавить к Ленину", – высказались россияне. Но нашлись и те, кто посчитал, что александр Масляков выглядит стильно и старается не отставать от моды. Они отдали должное его разноцветной рубашке.
Напомним, прошлым летом Александр Масляков угодил в скандал. Тогда СМИ и пользователи Сети активно обсуждали дорогую покупку ведущего КВН. Он стал обладателем роскошного особняка в Подмосковье стоимостью около 400 миллионов рублей.
Отметим, Александр Масляков является бессменным ведущим КВН. Многие знают эту программу как одно из популярнейших юмористических шоу в России. Как писали "Дни.ру", основанный 8 ноября 1961 года, проект дал возможность самореализации многим известным ныне комикам: Ольге Картунковой из команды "Пятигорск", Азамату Мусагалиеву из "Сборной Камызякоского края", выходцам команды "Утомленные солнцем" и многим другим.
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