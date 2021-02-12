"На ухаживания не скупится": Тимати купил шикарный подарок девушке после расставания с Решетовой

В Сети уже появилось несколько рекламных видеороликов восьмого сезона шоу "Холостяк". Судя по кадрам, съемки проекта проходили в Дубае. Обещается, что поклонники узнают 37-летнего Тимати с новой стороны. Мол, на самом деле рэпер – очень романтичный и внимательный человек.
Новой сезон шоу вызвал настоящий ажиотаж. Порядка 40 тысяч девушек приняли участие в кастинге проекта. Тем, кто попал в шоу, Тимати лично разослал приглашения, чего не делали другие главные герои "Холостяка".
Но это не единственный жест, который должен был удивить новых участниц проекта. Оказывается, Тимати приобрел шикарное кольцо для финала шоу. Вероятно, роскошный аксессуар получит победительница "Холостяка".
"Он [Тимати] не скупится на красивые ухаживания и подарки", – отметили организаторы.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о расставании Тимати и Анастасии Решетовой. Модель, которая в 2019 году родила рэперу сына, сделала публикацию в "Инстаграм", раскрыв причину разрыва. Но далеко не все верят в то, что пара распалась. Некоторые сочли это пиар-кампанией нового сезона шоу "Холостяк".
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