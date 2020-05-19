За кого не стоит выходить замуж

Бродяга

Жилье, пусть даже взятое в ипотеку или арендованное, и свободные финансы, которые мужчина может потратить на семью – важнейшие условия для вступления в брак. Именно поэтому многие парни честно говорят, что пока не готовы строить с кем-либо серьезные отношения. Им нужно сначала получить образование, найти хорошую работу, заработать денег, купить жилье, машину.

"В процессе финансового становления мужчина может где-то перебиться случайными заработками, где-то пожить в общежитии или у друзей, где-то походить в куртке, купленной три года назад. У него нет возможности содержать жену, детей, и даже если он окажется в серьезных отношениях – он будет испытывать вину и тревогу. Все его силы будут уходить на работу, и никаких ресурсов, чтобы уделять внимание супруге и детям, у него не останется", – объяснил Александр Шахов.

Эксперт подчеркнул и то, что мужчины быстро привыкают. Многие женщины умудряются вкусно готовить, поддерживать порядок в доме, во что-то одевать детей даже при муже, который зарабатывает мало. Они думают: "Он увидит, как я стараюсь, и начнет больше зарабатывать". А мужчина думает: "Раз все и так нормально, то зачем мне стараться?"

Есть еще одна разновидность бродяг – альфонсы. Они могут производить шикарное впечатление и совсем не выглядеть как мужчины с нехваткой финансов. Но это типичные манипуляторы, которые тратят деньги своих женщин и не планируют брать ответственность за семью.

Маменькин сынок

Такой мужчина может быть очень чувствительным, нежным, заботливым, ласковым. Говорить красивые слова, присылать милые сообщения, вести долгие разговоры о жизни. Но как только дело дойдет до принятия серьезных решений – в игру вступит мама. "Нужно посоветоваться с мамой", "мама должна одобрить", "маме это не понравится", "давай спросим у мамы". В результате окажется, что вы вышли замуж не за нежного и ласкового мужчину, который будет о вас заботиться, а за его маму. А мама не захочет заботиться о той, что отняла ее сладкого сыночка. Особенно если она одинока, и сын у нее единственный. Она воспринимает его как своего мужчину, и ни за что не отдаст другой женщине.

Как распознать маменькиного сынка? Во-первых, такой мужчина всегда сентиментальный, нежный, чувствительный. Во-вторых – в его жизни очень много мамы. Он нежно о ней отзывается, ходит к ней обедать или ужинать, часто помогает по дому, она гладит ему одежду или ласково кладет ему носовой платочек в кармашек.

Молодые парни

У парней в возрасте до 28-29 лет зашкаливает тестостерон. Внутри каждого мужчины есть вполне понятная биологическая программа, чтобы человеческий род не прекратил свое существование. Мужчина постарше может обуздать эту программу обязательствами, моральными принципами, ценностями. Молодой парень – нет. Он повсюду видит сексуальные сигналы: глубокое декольте, открытые короткой юбкой ножки, накачанные губы, распущенные волосы – и безостановочно думает об этом. Его разрывает от огромного количества тестостерона. Такой парень может вступить в отношения, но в партнерше он будет видеть не столько жену и будущую мать своих детей, сколько сексуальный объект. И, скорее всего, будет изменять.

"Есть еще одна важная биологическая программа, которая действует у мужчин такого возраста: изучать мир. В природе старые самцы выгоняют молодых, чтобы те исследовали новые территории и образовывали новые стаи. Мужчины в возрасте до 28-29 лет тоже больше нацелены на то, чтобы играть, развлекаться, пробовать разное, искать себя, свое место в жизни, и лишь потом – образовывать семью. Они не настроены на серьезные отношения", – рассказал психолог.

Отелло

Такой мужчина может быть серьезным, стабильным, решительным. Он категорично принимает за вас решения, разбирается с вашими проблемами, и этим может вызывать ощущение надежности. Он чем-то похож на папу, на которого можно переложить всю ответственность. Вы можете подумать, что вот он, настоящий мужик. Но настоящие мужики не выбирают инфантильных партнерш...

"Отелло" постепенно начнет загонять женщину в рамки. Например, ему могут не нравиться ее подруги, место работы, манера одеваться, как готовит, ходит, как сидит и как дышит. Он будет выставлять жесткие ограничения: туда не ходи, с тем не общайся, это не делай. Никаких альтернатив, лишь категоричные требования. "Отелло" также может ревновать, кричать, устраивать сцены.

Это чистой воды манипулятор. Чем дольше продлятся отношения с ним – тем хуже они будут становиться. Со временем он убедит женщину, что мир вокруг полон опасностей, и лишь он один способен ее защитить. Ей будет и с ним плохо, но и уйти страшно. А из-за того, что он ограничит ее общение с близкими, она даже не сможет обратиться к ним за помощью. Поэтому с мужчиной, который выставляет категоричные, жесткие границы, ограничивает общение и интересы, хороших отношений не получится.

Нарцисс

Привлекательный человек, который хорош внешне, интересен внутри, талантлив, харизматичен. Проблема лишь в том, что у него совершенно холодное сердце.

Все вокруг говорят ему, какой он красивый, умный, успешный, и он теряет связь с реальностью. Не получает конструктивную критику от близких людей, начинает верить, что он лучше всех. Поэтому он ищет кого-то, кто настолько же хорош, или даже более идеален, но эти поиски обречены на провал.

Даже если вам покажется, что нарцисс испытывает по отношению к вам какие-то эмоции – на самом деле, они будут обращены не к вам. Он может любить других людей как свое обрамление. Любить то, как другие любят его, восхищаются, обожают. Когда у вас закончатся ресурсы, чтобы бесконечно восхищаться нарциссом, будет плохое настроение, вы заболеете, попросите любви и заботы в ответ – он моментально утратит к вам интерес, равнодушно отвернется и уйдет к тем, кто будет его восхвалять.

Это тот тип манипуляторов, который вызывает сильную эмоциональную зависимость. Ведь он так хорош, похож на принца на белом коне. Но никаких серьезных отношений с ним построить не получится, потому что он не готов уважать партнершу и заботиться о ней.