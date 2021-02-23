Дар божий: Редкое фото Табакова с младенцем просочилось в Сеть

Вдова Олега Табакова поделилась в инстаграм-канале архивными снимками. Семейные кадры Марины Зудиной пришлись россиянам по душе.

Народного артиста СССР Олега Табакова нет в живых уже почти три года. Память о нем трепетно хранит актриса Марина Зудина, которая с восхищением высказывается о совместно прожитом времени с гениальным супругом. В честь Дня защитника Отечества женщина добавила в инстаграм-канал интересную публикацию. Звезда сняла на видео несколько семейных фотокарточек, которые были сделаны много лет назад. На одном из снимков был запечатлен Олег Табаков вместе с маленьким сыном Павлом, который в то время был совсем крошкой.

Марина Зудина не случайно обнародовала редкие фото к 23 февраля. Ей в голову пришла мысль о том, что праздник напрямую относится к женщинам, поскольку своих защитников они рожают и воспитывают сами. Об этом артистка сообщила в дополнении к инстаграм-посту.

"Замечательные фотографии! Это такое счастье – иметь рядом надёжных и любящих людей!", "Семейные фото с детьми, что может быть дороже воспоминаний", "Трогательно! Всех благ!", "Здорово, тепло от фото", "Какие добрые фотографии. Павел у Вас классный парень, всех благ вашей семье, пусть удача сопутствует вам.", "Пример Вашей семьи оживляет мою веру в искреннюю, безусловную, вечную любовь.", – написали комментаторы к посту Марины Зудиной. С помощью уникальных фотографий вдова Олега Табакова подарила людям положительные эмоции.

