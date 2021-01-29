Сын Олега Табакова о собственной смерти: Меня должна сбить машина

В телепроекте Павел Табаков сыграл одну из главных ролей. По сюжету персонажи сериала "Полет", пропустив своей рейс, спасаются от авиакатастрофы. По словам молодого артиста, лично он аэрофобией никогда не страдал. У Табакова другие страхи – он боится погибнуть под колесами авто.
"Я из тех людей, которые придумали себе, от чего я "умру". Меня должна сбить машина", – шокировал заявлением Павел.
Павел добавил, что его много раз спасали от гибели на дороге. Знаменитость как будто преследует злой рок. Ступая на пешеходный переход, Павел обязательно смотрит по сторонам. Актер всегда старается убедиться, что путь безопасен и машин нет. "Делаю шаг, отворачиваюсь и… Всегда или самосвал или еще что-то", – рассказал актер.
Как оказалось, Павел верит в судьбу. Знаменитость считает, что предначертанного нельзя избежать.
Сын Олега Табакова сообщил также, что однажды пережил измену любимой. Артист испытывал сильные чувства и не мог отказаться от девушки. Он попытался простить избранницу, но ничего хорошего из этого не вышло. Павел Табаков хотел бы отомстить экс-зазнобе. Он разработал план и когда-нибудь воплотит его в жизнь.
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