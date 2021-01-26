Жена Николаева сверкнула пышными формами в бикини

Сейчас Юлия Проскурякова вместе со своим звездным мужем находится во Флориде. Сегодня певица поделилась с поклонниками сразу несколькими яркими снимками из отпуска.

В "историях" своего "Инстаграма" артистка опубликовала несколько фото, сделанных на веранде ресторана, а также кадр с пляжа. Проскурякова редко выкладывает откровенные снимки, однако на этот раз, видимо, решила сделать исключение.

Исполнительница показала, как выглядит в бикини. На фотографии она идет по пляжу в светлой шляпе, демонстрируя пышные формы. К сожалению, снимок не выложен в основную ленту, поэтому реакцию подписчиков отследить невозможно.

Отметим, на прошлой неделе супруги отпраздновали 61-ый день рождения Игоря Николаева. Семья отправилась в "Диснейленд". Приглашены были только любимая жена и дочери артиста: Юлия и Вероника. Самым ярким и неожиданным подарком стал сюрприз от бывшей возлюбленной музыканта Наташи Королевой. Ее сын Архип записал новую версию хита "Дельфин и Русалка", которая моментально стала популярна в Сети.

Напомним, брак с Юлией Проскуряковой для исполнителя уже третий. Они поженились в 2010 году, а через пять лет на свет появилась наследница Вероника. Первой избранницей Игоря Николаева стала Елена Кудряшева. Она была одноклассницей и первой школьной любовью артиста. У пары есть общая дочь Юлия, родившаяся в 1978 году. Сейчас она живет в Майами. В 1992 году Игорь Юрьевич женился на восходящей звезде Наташе Королевой. Однако их союз оказался не таким крепким, как думали многие. В 2001 году появилась официальная информация о разводе знаменитой пары.

