Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно

В минувшие выходные разгорелся скандал с участием супруги Игоря Николаева. Певица и вдова миллионера Милена Дейнега заявила, что Юлия Проскурякова набросилась с матом на ее директора Михаила Соколова.

Как отметила артистка в личном блоге, в ночь на 13 февраля коллега остался у нее ночевать, так как в Москве бушевал снегопад. Чтобы машину мужчины не замело, она предложила ему поставить ее на подземный паркинг. Как выяснилось позднее, Соколов занял место Проскуряковой, и ей это не понравилось.

Милена Дейнега отметила, что директор как порядочный человек оставил под стеклом бумажку с номером телефона для связи. Ночью супруга Игоря Николаева вернулась домой и не смогла поставить машину. Как заявила артистка, утром Соколов обнаружил несколько сообщений от Проскуряковой с нецензурной бранью. "Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей", – отметила вдова миллионера.

Супруга Игоря Николаева не осталась в стороне от скандала и рассказала свою точку зрения. Как отметила певица, в этой ситуации жертва она, а нее ее соседка по дому. Юлия Проскурякова уверена: Милена Дейнега знала, что парковочное место принадлежит ее семье и все равно разрешила своему директору занять его. "Девушка хайпует, а вы верите!" – возмутилась жена Николаева.

Артистка добавила, что пыталась дозвониться по номеру на бумажке в течение часа, однако ей так никто и не ответил. В итоге звезде пришлось поставить машину на чужое место. Юлия Проскурякова отметила, что эта ситуация такая же, как если бы она заняла чью-то квартиру и пустила бы хозяина только на утро.

"Ну это же ненормально и незаконно", – уверена супруга Игоря Николаева.