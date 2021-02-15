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Шоу-бизнес
Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно

Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно

Юлия Проскурякова. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В минувшие выходные разгорелся скандал с участием супруги Игоря Николаева. Певица и вдова миллионера Милена Дейнега заявила, что Юлия Проскурякова набросилась с матом на ее директора Михаила Соколова.
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Как отметила артистка в личном блоге, в ночь на 13 февраля коллега остался у нее ночевать, так как в Москве бушевал снегопад. Чтобы машину мужчины не замело, она предложила ему поставить ее на подземный паркинг. Как выяснилось позднее, Соколов занял место Проскуряковой, и ей это не понравилось.

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 Юлия Павловна Проскурякова

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Милена Дейнега отметила, что директор как порядочный человек оставил под стеклом бумажку с номером телефона для связи. Ночью супруга Игоря Николаева вернулась домой и не смогла поставить машину. Как заявила артистка, утром Соколов обнаружил несколько сообщений от Проскуряковой с нецензурной бранью. "Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей", – отметила вдова миллионера.

Супруга Игоря Николаева не осталась в стороне от скандала и рассказала свою точку зрения. Как отметила певица, в этой ситуации жертва она, а нее ее соседка по дому. Юлия Проскурякова уверена: Милена Дейнега знала, что парковочное место принадлежит ее семье и все равно разрешила своему директору занять его. "Девушка хайпует, а вы верите!" – возмутилась жена Николаева.

Артистка добавила, что пыталась дозвониться по номеру на бумажке в течение часа, однако ей так никто и не ответил. В итоге звезде пришлось поставить машину на чужое место. Юлия Проскурякова отметила, что эта ситуация такая же, как если бы она заняла чью-то квартиру и пустила бы хозяина только на утро.

"Ну это же ненормально и незаконно", – уверена супруга Игоря Николаева.

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Автор: 15 февраля 2021, 17:18 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Гость625672
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Она вообще кто такая, очередная жена своего знаменитого мужа, гонора то хоть отбовляй, а от чего такое поведение, а хочет казаться такой улыбчивой, доброжелательной женщиной, позор))
Гость618137
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Вот так жительницы из Мухосранска, становясь женами медийного лица, мгновенно возносят себя на недосягаемый Олимп самых звездных звезд, при этом не обладая даже тысячной долей хоть какого-нибудь таланта.
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