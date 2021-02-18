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Шоу-бизнес
Джигурда объявил о скорой свадьбе: И это в последний раз

Джигурда объявил о скорой свадьбе: И это в последний раз

Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о том, что Никита Джигурда собирается снова жениться, появились несколько дней назад. Однако до сих пор было неизвестно, кем является невеста эпатажного артиста.
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По словам актера, они с возлюбленной подали заявление в ЗАГС всего несколько дней назад, так что и для него эта новость тоже является неожиданной. Как оказалось, свадьба назначена уже на следующую неделю – брачующиеся поставят подпись в документе 22 февраля. Никита Джигурда отметил, что хотел бы жениться 23 числа, в День защитника отечества и в дату своей первой свадьбы в 2008 году, но его уговорили на другой день.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Невестой артиста стала... бывшая жена, Марина Анисина! Пара решила повторно зарегистрировать отношения. По словам Никиты Джигурды, олимпийская чемпионка – его богиня, его женщина, мать его детей. Влюбленные не могут жить друг без друга, несмотря на все сложности и конфликты.

Как отметил актер, за день до ее отъезда во Францию он признался в любви и сделал предложение. Тогда Марина Анисина ничего не ответила, а через несколько дней позвонила в слезах и сказала, что тоже любит. Никита Джигурда посоветовал ей вернуться в Россию, ведь именно здесь вся жизнь. Теперь бывшие супруги готовы отправиться под венец во второй раз.

"Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете. Женюсь, и это в последний раз", – заявил актер.

По словам Никиты Джигурды, они помирились уже давно и планировали сыграть свадьбу еще год назад, но пандемия все испортила. Несмотря на повторный брак, пара планирует закатить шумную вечеринку с белым платьем и гостями. Дети невероятно счастливы, что родители снова будут вместе.

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Автор: 18 февраля 2021, 14:07 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

Гость621610
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Два дебила-это сила! Сегодня умер Андрей Мягков, светлая память ему! От этой новости ком в горле. Вот истинное достояние страны. А эти никчемные клоуны продали свою душу чертям. О них не останется светлых добрых воспоминаний.
Лина
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Неприятно, что такие люди ходят по земле!!!
Гость620442
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А можно подавать заявление на регистрацию брака только жениху, без невесты?
Гость611418
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Это хохляндское чудовище давно надо было отправить вна Украину, и мымру Цымбалюк с собой бы прихватил. Вони от обоих!
1

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