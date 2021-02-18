Джигурда объявил о скорой свадьбе: И это в последний раз

Слухи о том, что Никита Джигурда собирается снова жениться, появились несколько дней назад. Однако до сих пор было неизвестно, кем является невеста эпатажного артиста.

По словам актера, они с возлюбленной подали заявление в ЗАГС всего несколько дней назад, так что и для него эта новость тоже является неожиданной. Как оказалось, свадьба назначена уже на следующую неделю – брачующиеся поставят подпись в документе 22 февраля. Никита Джигурда отметил, что хотел бы жениться 23 числа, в День защитника отечества и в дату своей первой свадьбы в 2008 году, но его уговорили на другой день.

Невестой артиста стала... бывшая жена, Марина Анисина! Пара решила повторно зарегистрировать отношения. По словам Никиты Джигурды, олимпийская чемпионка – его богиня, его женщина, мать его детей. Влюбленные не могут жить друг без друга, несмотря на все сложности и конфликты.

Как отметил актер, за день до ее отъезда во Францию он признался в любви и сделал предложение. Тогда Марина Анисина ничего не ответила, а через несколько дней позвонила в слезах и сказала, что тоже любит. Никита Джигурда посоветовал ей вернуться в Россию, ведь именно здесь вся жизнь. Теперь бывшие супруги готовы отправиться под венец во второй раз.

"Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете. Женюсь, и это в последний раз", – заявил актер.

По словам Никиты Джигурды, они помирились уже давно и планировали сыграть свадьбу еще год назад, но пандемия все испортила. Несмотря на повторный брак, пара планирует закатить шумную вечеринку с белым платьем и гостями. Дети невероятно счастливы, что родители снова будут вместе.