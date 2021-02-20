В 1998 году Дженнифер Энистон стала гостьей популярного американского шоу с Дэвидом Леттерманом. В эфире программы девушка рассказала о работе над фильмом "Объект моего восхищения", в котором исполнила главную роль.

Несмотря на то, что интервью уже больше 20 лет, пользователи Сети только сейчас обратили на него внимание. В ходе беседы с ведущим актриса поделилась странной историей, которая однажды произошла с ней в спортзале. В сауне голливудская звезда столкнулась со своими поклонниками, и это было довольно забавно, учитывая место и в целом неловкость ситуации.

После рассказа Дэвид Леттерман подъехал на своем стуле вплотную к Дженнифер Энистон, заранее извинился и... взял в рот прядь ее волос. После того, как ведущий обслюнявил челку актрисы, он предложил ей салфетку. Зрители и сама Джен были в шоке. Несмотря на то, что звезда сериала "Друзья" постаралась рассмеяться, на ее лице можно заметить отвращение.

Пользователи Сети были в ужасе от видео, которое обнаружилось на просторах интернета. Многие из них отметили, что до этого эпизода очень любили программы Дэвид Леттермана, но теперь в целом сомневаются в адекватности ведущего.

Правда, мнения разделись. Некоторые все же сочли эпизод веселой шуткой. Однако другие уверены, что ничего смешного в этом нет. Народ посчитал, что в тот вечер Дженнифер Энистон подверглась мерзкому домогательству со стороны шоумена, и прощать такое нельзя.