51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеального тела

Актриса снялась в рекламном ролике собственного бренда Vital Protein. Компания Энистон занимается производством спортивных добавок. В опубликованном видео звезда сериала "Друзья" выполняет основные элементы йоги.
Поклонники восхитились стройностью 51-летней знаменитости. В кадре Эннистон появилась в тренировочном топе и легинсах. Наряд подчеркивал точеное тело артистки.
Дженнифер призналась, что поддерживать стройность ей помогает не только спорт. Голливудская дива питается по специальной системе. Артистка может употреблять пищу в течение восьми часов днем, другие 16 часов в сутках она только пьет воду. Утро Энистонт начинается с сока из сельдерея. Интервальное голодание позволяет звезде сериала "Друзья" оставаться в форме сильно не ограничивая себя в калориях.
Отметим, что качественных и долгосрочных исследований о пользе питания по интервалам еще не проводилось. Перед тем как попробовать эту систему питания необходимо посоветоваться с доктором. Голодание противопоказано беременным, кормящим и людям с сахарным диабетом второго типа.
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