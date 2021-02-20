"Самый тяжелый день в году": Собчак о смерти близкого

В инстаграм-аккаунте Ксении Собчак появилась фотография, сделанная, очевидно, в первый год жизни будущей журналистки. Кто-то запечатлел, как Анатолий Александрович держал на руках маленькую дочь. "Я и папа", – скромно подписала кадр телеведущая.
Собчак жалеет, что ее отец не смог дожить до рождения внука Платона. Сын журналистки, как заметили многие, очень похож на своего знаменитого деда. "В Платоне его продолжение", "Светлая память!", – написали под фотографией поклонники Ксении.
Также телеведущая призналась, что для нее 19 февраля – "самый тяжелый день в году". Очевидно, она не может забыть, с какой болью переживала трагедию.
Анатолий Собчак умер в гостинице в Светлогорске Калининградской области. Причина смерти мэра Санкт-Петербурга – острая сердечная недостаточность. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (отравления), но через несколько месяцев расследование прекратилось, поскольку вскрытие ничего не показало.
Напомним, Ксения Собчак родила сына от актера Максима Виторгана в 2016 году. Спустя несколько лет журналистка рассталась с артистом, после чего вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
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