"Мерзость": россияне отреклись от Собчак после интимного видео

Ксения Собчак активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Она открыто делится яркими событиями, показывает забавные фото сына, а также часто комментирует важные политические и социальные новости. Однако на этот раз звезде удалось удивить всех.

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