"Мерзость": россияне отреклись от Собчак после интимного видео

Журналистка нередко высмеивает тех, кто публикует откровенные снимки. Часто объектом ее едких комментариев становится и бывшая подруга Тина Канделаки, которая много времени уделяет спорту и рассказывает подписчикам об основах здорового образа жизни. Так, ведущая держит себя в форме и не стесняется публиковать снимки в откровенных нарядах и облегающей спортивной одежде.
Сейчас Ксения отправилась в отпуск. Она решила поздравить публику с днем всех влюбленных и выбрала неожиданный способ. Журналистка опубликовала новое видео. На кадрах она в зеленом купальнике садится на большую вазу, демонстрируя подписчикам упругие ягодицы. "Валентинка всем вам", – иронично прокомментировала Собчак.
Однако пользователи не оценили шутку звезды. Многие тут же начали писать, что отписываются от нее, а другие предпочли просто оставить негативные замечания. "Дурища", "Впервые вижу ягодицы кандидата в президенты", "Мне казалось, что Вы выше этого", "Мерзость", "Бескультурщина", "Гадость, была о Вас лучшего мнения", "Никакой самоцензуры", "Даже Бузова до такого не додумалась", "Жесть какая", "Ксения, зачем? Это же позорище", "Да, сняла бы уже тогда", – возмущались они.
Многие припомнили журналистке слова, которая она говорила ранее. Подписчики отметили, что Собчак просила образумить ее, если вдруг она решит выкладывать обнаженные фото. Они уверены: сейчас самое время одуматься.
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