Собчак поглумилась над угодившей в скандал Канделаки

В своем телеграм-канале Ксения Собчак рассказала историю блогера Галины Свинген, которая требует возврата денежных средств. Выяснилось, что девушка приобрела годовой ЗОЖ-марафон от Тины Канделаки, в который входило общение с квалифицированными специалистами: психологами, диетологами и другими.
Галина захотела отказаться от курса, когда один из так называемых экспертов перепутал меланин с мелатонином, а другой – советовал составить карту желаний. Девушка оказалась не одна. Деньги потребовали и другие участники марафона. Однако Свинген не смогла вернуть средства. Ей ответили, что услуга оказана полностью.
Галина негодует: поскольку она не прошла годовой курс, значит, деньги должны вернуть. С этим согласна и Собчак, которая своей публикацией попыталась достучаться до Канделаки, чье имя вынесено в название ЗОЖ-марафона.
"Тина Гивиевна, да что же это делается?!", – обратилась журналистка к коллеге.
Также Ксения Собчак высмеяла экспертов, которых привлекла Тина Канделаки к своему марафону. "Набор коучей, наверное, происходил в духе "Гордон – Ходорковский": Барак – Обама. Угле... Углеводороды. Обмен....Валюты", – поглумилась блондинка.
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