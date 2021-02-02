Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева

Гоген Солнцев представил общественности свою книгу "Боль: Изгнание, или Вниз по лестнице, ведущей вверх", в которой в подробностях рассказал о своей жизни. Многие факты могут, действительно, удивить читателя, ведь такого шоумена никто до прочтения не знал.
Так, Солнцев рассказал, что у него есть много сводных братьев и сестер, потому что отец был много раз женат. Правда, Гоген никогда не видел своих родственников, но очень хочет с ними познакомиться. Блогер знает, что у него есть старший брат, который стал священником.
Гоген также вспомнил шокирующую историю из детства. Шоумен признался, что с ранних лет выслушивал мать, сожалеющую о его рождении. По словам Солнцева, он родился только потому, что на этом настоял отец. Мать же хотела сделать аборт. "Понимаете? И я рос с этим!", – с болью в сердце поведал Солнцев.
Когда родители развелись, Гоген Солнцев стал жить с бабушкой и тетей, с которыми очень сблизился. "Они были моей семьей", – отметил блогер. Именно поэтому шоумен тяжело переживал смерть бабушки. Тогда ему было всего 15 лет. "Самая страшная потеря в моей жизни", – считает он.
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