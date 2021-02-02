Мог не родиться: шокирующие подробности жизни Гогена Солнцева

В последние годы шоумен Гоген Солнцев, женившись на престарелой Екатерине Терешкович, стал особенно популярным. Народ до сих пор обсуждает скандальную личную жизнь фрика. Но мало кто догадывается, через какие трудности артисту пришлось пройти в детстве.

Гоген Солнцев представил общественности свою книгу "Боль: Изгнание, или Вниз по лестнице, ведущей вверх", в которой в подробностях рассказал о своей жизни. Многие факты могут, действительно, удивить читателя, ведь такого шоумена никто до прочтения не знал.

Так, Солнцев рассказал, что у него есть много сводных братьев и сестер, потому что отец был много раз женат. Правда, Гоген никогда не видел своих родственников, но очень хочет с ними познакомиться. Блогер знает, что у него есть старший брат, который стал священником.

Гоген также вспомнил шокирующую историю из детства. Шоумен признался, что с ранних лет выслушивал мать, сожалеющую о его рождении. По словам Солнцева, он родился только потому, что на этом настоял отец. Мать же хотела сделать аборт. "Понимаете? И я рос с этим!", – с болью в сердце поведал Солнцев.

Когда родители развелись, Гоген Солнцев стал жить с бабушкой и тетей, с которыми очень сблизился. "Они были моей семьей", – отметил блогер. Именно поэтому шоумен тяжело переживал смерть бабушки. Тогда ему было всего 15 лет. "Самая страшная потеря в моей жизни", – считает он.