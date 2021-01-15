"Должна каждую неделю ходить в наркодиспансер": Гоген Солнцев выгнал из дома престарелую супругу

Солнцев переживает за состояние пожилой избранницы, поэтому сейчас она находится на даче, где проводит много времени на свежем воздухе. Возлюбленные временно не живут вместе. Она принимает назначенные лекарства и приходит в себя.
Шоумен рассказал, что сейчас у женщины стадия ремиссии, и он верит в лучшее. "Она пьет таблетки, много спит. Сейчас она живет на даче. Ее выписали буквально на днях. Она должна каждую неделю ходить в наркодиспансер и отмечаться", – поделился Гоген, отметив, что врачи тщательно следят за состоянием жены.
Несмотря на позитивный настрой Солнцева, он смотрит на вещи достаточно реально. Он считает, что до полной победы над пагубной привычкой им еще далеко, процесс отказа от привычного образа жизни – не самая простая задача. Шоумен говорит, что Екатерина стала быстро уставать, а в последние недели пьет много медикаментов. "Про инцидент на день рождения, когда почти голая танцевала на столе, Катя не помнит. Сказала, что у нее частичная амнезия. Такое бывает у пьющих", – подчеркнул супруг.
Напомним, Екатерина
Терешкович залезла на стол и начала танцевать стриптиз на чествовании мужа.
После этого ее пришлось отправить на лечение.
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