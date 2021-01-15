"Должна каждую неделю ходить в наркодиспансер": Гоген Солнцев выгнал из дома престарелую супругу

Ранее сообщалось, что жена Гогена Солнцева проходит лечение от алкогольной зависимости в клинике. Женщина достаточно давно борется с заболеванием, а супруг верит, что однажды старания увенчаются успехом. Выяснилось, что недавно Екатерину выписали.



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