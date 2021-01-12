Неожиданная находка повергла Гогена Солнцева в шок: Зашел туда и обомлел

В декабре 2020 года Гоген Солнцев отметил свое 40-летие. К праздничному застолью он пригласил только самых близких. Но провести тот день без неприятных инцидентов у шоумена не получилось. Екатерина Терешкович в нетрезвом состоянии залезла на стол станцевала перед гостями, за что Гогену было очень стыдно.
После этого Солнцев отправил супругу, которая обещала больше не употреблять алкоголь, в лечебницу. Но пребывание в клинике не дало результатов. В недавнем разговоре с журналистами Гоген сообщил: Екатерина по-прежнему срывается.
Шоумен также признался, что, наводя порядок на даче, на которой в прошлом году периодически отдыхала его супруга, нашел пустые бутылки из-под спиртного. Они хранились в сарае. Солнцев насчитал восемь мешков тары, которую опустошила Терешкович.
"Зашел туда и обомлел", – передал свое состояние Гоген.
Частый гость ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" планирует занести пожилую жену в Книгу рекордов России как главную алкашку страны. Гоген Солнцев считает, что в своем возрасте Екатерина Терешкович должна "думать о душе" и учить молитвы, а не увлекаться спиртными напитками.
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Муж изменяет
Люблю иногда фантазировать о разном!
Душ
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем