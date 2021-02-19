"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью

На днях Дана Борисова вновь пообщалась с журналистами, чтобы объяснить, почему ее интимные фотографии появились у Анны Калашниковой. По словам телеведущей, снимки, о которых идет речь, были сделаны около семи лет назад. Тогда блондинка, как и светская львица, сотрудничала с продюсером Тимой Бриком.
Борисова неоднократно заявляла, что именно он подсадил ее на наркотики. Другие люди, которые работали с Бриком, осуждали телеведущую за нелестные слова в его адрес. Мол, нельзя ворошить старое. В числе таких личностей оказалась и Калашникова.
Звезда шоу "Армейский магазин" уверена: именно Анна слила те интимные кадры в Сеть и стала рассказывать о ней небылицы. На самом же деле Борисова сделала эти фото, чтобы продемонстрировать увеличенную грудь. Находясь в нетрезвом виде, телеведущая могла отправить откровенные снимки "всей компашке".
Из-за интервью, которое недавно дала Анна Калашникова одному из изданий, Дана Борисова разозлилась, поэтому опубликовала забавные кадры светской львицы и ее жениха в свой инстаграм-аккаунт. "Я рассвирепела и выложила в "Сторис" ее смешные видео с женихом, Иванушкой-дурачком", – объяснила блондинка.
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