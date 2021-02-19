"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью

Недавно Анна Калашникова рассказала, что Дана Борисова присылает ей свои интимные фотографии. Звезда шоу "Армейский магазин" не оставила такое заявление без внимания.

На днях Дана Борисова вновь пообщалась с журналистами, чтобы объяснить, почему ее интимные фотографии появились у Анны Калашниковой. По словам телеведущей, снимки, о которых идет речь, были сделаны около семи лет назад. Тогда блондинка, как и светская львица, сотрудничала с продюсером Тимой Бриком.

Борисова неоднократно заявляла, что именно он подсадил ее на наркотики. Другие люди, которые работали с Бриком, осуждали телеведущую за нелестные слова в его адрес. Мол, нельзя ворошить старое. В числе таких личностей оказалась и Калашникова.

Звезда шоу "Армейский магазин" уверена: именно Анна слила те интимные кадры в Сеть и стала рассказывать о ней небылицы. На самом же деле Борисова сделала эти фото, чтобы продемонстрировать увеличенную грудь. Находясь в нетрезвом виде, телеведущая могла отправить откровенные снимки "всей компашке".

Из-за интервью, которое недавно дала Анна Калашникова одному из изданий, Дана Борисова разозлилась, поэтому опубликовала забавные кадры светской львицы и ее жениха в свой инстаграм-аккаунт. "Я рассвирепела и выложила в "Сторис" ее смешные видео с женихом, Иванушкой-дурачком", – объяснила блондинка.