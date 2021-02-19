Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях

Бари Алибасов-младший пожаловался на дорогостоящие коммунальные услуги. 35-летний сын продюсера вынужден платить сразу нескольким управляющим компаниям. Например, в квартире, которая находится в Калининграде, недешевое газоснабжение. Наследник музыканта платит за эту услугу 9,5 тысячи рублей. "Тут везде автономное отопление", – объяснил он.
Также семья Алибасовых владеет жилой недвижимостью в Москве. В столичной квартире музыканта стоимость коммунальных услуг равна пенсии, которую он получает как заслуженный артист России – порядка 40 тысяч рублей.
Кроме этого, Бари-младший иногда проводит время в селе Сарт-Абдрашево Курганской области. Там у семьи есть дом с печным отоплением. Сыну музыкального продюсера приходится покупать газовые баллоны и дрова. На эти нужны тратится около 10 тысяч рублей.
Напомним, недавно 73-летний Бари Алибасов вновь попал в больницу. Музыкант сломал ногу. Операция прошла успешно, но состояние продюсера группы "На-На" многих шокировало: на теле крупные синяки, на коленях застывшая кровь, лицо осунулось. Сын знаменитости опубликовал видео из клиники.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Жадный мужчина
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей