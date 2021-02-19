Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях

Сын Бари Алибасова активно общается с журналистами. Он рассказывает о трудностях, с которыми периодически сталкивается его отец. На этот раз наследник продюсера группы "На-На" поговорил о том, что касается многих – об оплате услуг ЖКХ.

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