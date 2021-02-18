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"Считал пошлым, второсортным": что на самом деле думал Мягков о Табакове

"Считал пошлым, второсортным": что на самом деле думал Мягков о Табакове

Андрей Мягков и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно, что отношения между Андреем Мягковым и Олегом Табаковым были очень сложными. Артист с иронией относился к выбору репертуара коллеги.
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Андрей Мягков служил в МХТ имени Чехова. С его худруком Олегом Табаковым отношения у него безоблачными не назовешь. Актер слишком тщательно подходил к ролям.

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 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Олег Табаков называл артиста старомодным. По словам заведующего литературной частью театра Николая Шейко, худрук не спешил ставить артиста-консерватора в спектакли. Актеру была присуща большая требовательность.

Шейко отметил, что артист избегал того, что "считал пошлым, второсортным". Олег Табаков обожал эксперименты.

Отметим, что верным своим убеждениям Андрея Мягков был и в личной жизни. Актер был женат всего единожды, на коллеге Анастасии Вознесенской. Знакомые пары говорят, что у них были очень чистые отношения.

Последней работой артиста в кино стал фильм 2010 года "Туман рассеивается". Зрителю Андрей Мягков запомнился по ролям в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж" и другим.

Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля у себя дома в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста пока называют острую сердечную недостаточность. Супруга нашла актера без сознания. Он умер до приезда медиков.

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Автор: 18 февраля 2021, 16:36 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру это самое зловонное издание
Гость623500
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Да уж,Табаков"насовременил",что и говорить!Мягковский"консерватизм"куда симпатичнее,что на сцене,что в жизни!Царствие небесное.
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