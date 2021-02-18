"Считал пошлым, второсортным": что на самом деле думал Мягков о Табакове

Андрей Мягков служил в МХТ имени Чехова. С его худруком Олегом Табаковым отношения у него безоблачными не назовешь. Актер слишком тщательно подходил к ролям.
Олег Табаков называл артиста старомодным. По словам заведующего литературной частью театра Николая Шейко, худрук не спешил ставить артиста-консерватора в спектакли. Актеру была присуща большая требовательность.
Шейко отметил, что артист избегал того, что "считал пошлым, второсортным". Олег Табаков обожал эксперименты.
Отметим, что верным своим убеждениям Андрея Мягков был и в личной жизни. Актер был женат всего единожды, на коллеге Анастасии Вознесенской. Знакомые пары говорят, что у них были очень чистые отношения.
Последней работой артиста в кино стал фильм 2010 года "Туман рассеивается". Зрителю Андрей Мягков запомнился по ролям в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж" и другим.
Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля у себя дома в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста пока называют острую сердечную недостаточность. Супруга нашла актера без сознания. Он умер до приезда медиков.
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