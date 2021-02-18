Коллега раскрыл правду о слабости Мягкова к женщинам: Был очарован Фрейндлих

Утром 18 января стало известно о том, что у себя дома скончался Андрей Мягков, известный по ролям в картинах "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром". Его обнаружила супруга Анастасия Вознесенская. С ней в браке актер прожил почти 60 лет.

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