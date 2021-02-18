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Коллега раскрыл правду о слабости Мягкова к женщинам: Был очарован Фрейндлих

Кадр из фильма "Служебный роман"
Утром 18 января стало известно о том, что у себя дома скончался Андрей Мягков, известный по ролям в картинах "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром". Его обнаружила супруга Анастасия Вознесенская. С ней в браке актер прожил почти 60 лет.
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Пара познакомилась в школе-студии МХАТ. В одном из интервью артист признался, что это была любовь с первого взгляда. Он зашел в аудиторию, увидел девушку с широко расставленными глазами и тут же понял, что это она, единственная и на всю жизнь. После свадьбы супруги не давали поводов для сплетен – их считали образцовой парой и примером для подражания.

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Коллеги уверены в том, что Андрей Мягков все эти годы хранил верность Анастасии Вознесенской, однако не сомневаются, что были моменты, когда и он позволял себе слабинку. Тем более, что актер пользовался невероятной популярностью у женщин, которые были без ума от доброго, чуткого и интеллигентного мужчины. Многие из них были бы не против заполучить его себе в спутники жизни, но увы.

По словам Александра Пяткова, который близко общался с Андреем Мягковым, некоторые девушки были тайно влюблены в актера. Артист тоже не мог игнорировать некоторых представительниц прекрасного пола. По мнению друга, во время работы над "Служебным романом" Мягков был под явным впечатлением от коллеги по кадру.

"Был очарован Алисой Фрейндлих. Это так видно на экране!" – уверен актер.

Стоит отметить, что близкие переживают за то, как будет себя чувствовать Анастасия Вознесенская после смерти самого близкого человека. У пары не было детей, и многие опасаются, что вдова в одиночку не справится с горем.

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Автор: 18 февраля 2021, 15:57 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

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