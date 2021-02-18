"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова

Советский и российский актер Андрей Мягков был найден без сознания 18 февраля. Медики констатировали его смерть. Пока о причинах ухода актера ничего не известно. Коллеги скорбят по нему и вспоминают, какой загадочной и неоднозначной фигурой она был при жизни.

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