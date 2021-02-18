"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова

Российский режиссер Никита Михалков рассказал, каким был народный артист РСФСР Андрей Мягков. Он всегда умел казаться загадочным человеком. Внешне он не был похож на звезду экранов. При этом в кадре всегда смотрелся органично и был очень талантлив.
По мнению Михалкова, звезда картин Эльдара Рязанова часто шел по улице и оставался незамеченным. Его не узнавали прохожие, так он умел слиться с толпой. При этом он мог вжиться в любую роль, иногда играл полные противоположности.
Несмотря на скромность и даже некую скрытность, Андрей Мягков всего себя отдал профессии и имел тонкое чувство юмора, был очень обаятельным. Он фактически одним из первых на советских экранах сыграл парня-плохиша, хулигана, в которого влюблялись женщины.
Никита Михалков помнит, как Андрей Мягков любил импровизировать на сцене и в жизни. Он и сам "любил загнать тебя в угол", а потом наблюдать, что из этого получится, пишет Пятый канал.
Худрук Театра Эстрады имени Райкина Юрий Гальцев также выразил соболезнования близким Мягкова. Он отметил, что у актера был редкий дар от бога. Его роли всегда были честными и правдивыми.
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