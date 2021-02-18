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Шоу-бизнес
"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова

"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова

Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Советский и российский актер Андрей Мягков был найден без сознания 18 февраля. Медики констатировали его смерть. Пока о причинах ухода актера ничего не известно. Коллеги скорбят по нему и вспоминают, какой загадочной и неоднозначной фигурой она был при жизни.
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Российский режиссер Никита Михалков рассказал, каким был народный артист РСФСР Андрей Мягков. Он всегда умел казаться загадочным человеком. Внешне он не был похож на звезду экранов. При этом в кадре всегда смотрелся органично и был очень талантлив.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

По мнению Михалкова, звезда картин Эльдара Рязанова часто шел по улице и оставался незамеченным. Его не узнавали прохожие, так он умел слиться с толпой. При этом он мог вжиться в любую роль, иногда играл полные противоположности.

Несмотря на скромность и даже некую скрытность, Андрей Мягков всего себя отдал профессии и имел тонкое чувство юмора, был очень обаятельным. Он фактически одним из первых на советских экранах сыграл парня-плохиша, хулигана, в которого влюблялись женщины.

Никита Михалков помнит, как Андрей Мягков любил импровизировать на сцене и в жизни. Он и сам "любил загнать тебя в угол", а потом наблюдать, что из этого получится, пишет Пятый канал.

Худрук Театра Эстрады имени Райкина Юрий Гальцев также выразил соболезнования близким Мягкова. Он отметил, что у актера был редкий дар от бога. Его роли всегда были честными и правдивыми.

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Автор: 18 февраля 2021, 14:51 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость621610
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Светлая память великому артисту, очень, очень жаль что уходят люди, подарившие нам столько радости. Плачу....
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