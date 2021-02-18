Умерла звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков

Андрей Мягков умер 18 февраля у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Жена Анастасия Вознесенская обнаружила актера без сознания. Он скончался до приезда медиков.
Мягков и Вознесенская прожили в браке почти 60 лет. Артисты так и не обзавелись детьми. Отвечая на вопросы любопытных, супруги объясняли, что молодость потратили на карьеру. Ни на что другое у них времени не было.
И правда. Мягков снялся в 50 фильмах и практически не прекращал служить в театре. Он запомнился поклонникам не только ролью Жени Лукашина в киноленте "Ирония судьбы, или С легким паром!", но и благодаря картине "Служебный роман", в которой он сыграл старшего статистика Анатолия Новосельцева, возлюбленного директора предприятия Людмилы Калугиной (Алиса Фрейндлих).
Среди известных работ Андрея Васильевича также числятся роли в фильмах "Братья Карамазовы", "Гараж", "Жестокий романс" и сиквеле знаменитой картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы. Продолжение".
Скоро станет известно, где и когда состоится церемония прощания с Андреем Мягковым. Позднее также сообщат о месте похорон.
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