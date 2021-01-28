Джигурда назвал семилетний срок Ефремова своей заслугой: Результат положительный

Никита Джигурда стал новым гостем программы "Алена, блин!". В эфире шоу артист рассказал, почему считает своим долгом защиту Михаила Ефремова.

Продолжение: "Ну и дура, я опущу тебя на дно": Джигурда о таинственной гибели влиятельной любовницы

После смертельного ДТП, которое устроил актер "Современника", Никита Джигурда встал на его защиту, заявив, что у него есть доказательства невиновности коллеги по цеху. В течение всего судебного процесса артист говорил о фальсификации улик и обещал предоставить факты, которые навсегда снимут обвинения с Михаила Ефремова.

Многие не понимают, зачем Никита Джигурда занимается этим делом. Как оказалось, в этой ситуации он видит себя. Несколько лет назад артиста подозревали в смерти любовницы Людмилы Браташ. По словам знаменитости, он тогда выстоял под гнетом осуждения, доказав свою непричастность, поэтому теперь готов помочь товарищу.

"Я знаю, что Миша гениальный артист, но не воин. Я горжусь тем, что я встал на защиту и тот результат, который мы получили, во многом благодаря мне", – говорит актер. Никита Джигурда верит, что Михаила Ефремова скоро выпустят – например, по амнистии.

Актер считает коллегу по шоу-бизнесу другом и духовным братом. "Он гений и я гений. Он к жизни относится, как к театру, и я тоже. Я воин внутри, не берущий в руки холодного оружия, а Миша гениальный актер, но не воин. Понимая методы шакалья, я понимал, к чему они могут его привести", – рассказал Никита Джигурда.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на семь с половиной лет, признав его виновным в аварии, которая случилась на Садовом кольце в Москве 8 июня 2020 года. Актер управлял автомобилем, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с машиной курьерской службы. Второй участник ДТП скончался от полученных травм.