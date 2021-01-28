"Ну и дура, я опущу тебя на дно": Джигурда о таинственной гибели влиятельной любовницы

Никита Джигурда достаточно редко дает интервью, однако каждое из них получается еще занимательнее предыдущего. В шоу Алены Жигаловой актер раскрыл подробности таинственной смерти бизнесвумен Людмилы Браташ, с которой его долгое время связывали близкие отношения.



Шоумен рассказал, что владелица частной компании элитных авиаперевозок Al Aire возила на своих самолетах многих серьезных людей, среди которых был и Борис Березовский, и Роман Абрамович. Со вторым она была дружна с детства. По словам Джигурды, в 2003 году Борис Березовский пришел к Людмиле Браташ с предложением выступить в суде против Абрамовича. Он предложил ей пять миллионов долларов сразу и 50 после победы в суде. Она ответила, что не продает друзей, а Березовский сказал ей: "Ну и дура! Я опущу тебя на дно, отберу твою фирму".

Браташ скончалась в 2016 году. Ее нашли в собственной элитной квартире на западе Москвы. На теле женщины были обнаружены множественные ушибы и ссадины, однако ее смерть признали несчастным случаем. Шоумен уверен: это убийство, и оно было спланировано заранее.

"Люсю стали накачивать. Она выпивала вино, а ей подбрасывали таблетки, которые не сочетались с алкоголем. И когда в 2016 году объявили, что произошел несчастный случай – выпила, упала, тромб, я от знакомых силовиков узнал, что у нее было три пролома в черепе", – высказался Джигурда. По его словам, он отправился в полицию, чтобы рассказать то, что знает сам. Марине Анисиной стали поступать звонки с просьбой остановить супруга. Артист утверждает, что их угрозы выглядели так: "Останови Джигурду, мы его уважаем, но вынуждены будем его или посадить, или грохнуть".

Шоумен также сообщил, что в 2010 году Людмила Браташ написала завещание, оставив все свое имущество им с женой. Бумаги пыталась оспорить сестра покойной, доказывая, что Джигурда насильно заставил родственницу составить завещание именно так.

