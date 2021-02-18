Убедили бежать в Киев: обвиненная в предательстве Максакова раскрыла правду об эмиграции на Украину

Оперная певица Мария Максакова вернулась в Москву в начале этого года, но ей были не рады. Многие считают артистку предательницей, ведь четыре года назад она вместе с мужем Денисом Вороненковым переехала на Украину. Также народ помнит резкие высказывания Максаковой о России. Сейчас певица решила объяснить, почему было принято решение об эмиграции.

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