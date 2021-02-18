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Шоу-бизнес
Убедили бежать в Киев: обвиненная в предательстве Максакова раскрыла правду об эмиграции на Украину

Убедили бежать в Киев: обвиненная в предательстве Максакова раскрыла правду об эмиграции на Украину

Мария Максакова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперная певица Мария Максакова вернулась в Москву в начале этого года, но ей были не рады. Многие считают артистку предательницей, ведь четыре года назад она вместе с мужем Денисом Вороненковым переехала на Украину. Также народ помнит резкие высказывания Максаковой о России. Сейчас певица решила объяснить, почему было принято решение об эмиграции.
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Еще до эмиграции на Украину против экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в рейдерском захвате здания в центре Москвы. По словам Марии Максаковой, бывший начальник СК Одинцовского района Московской области Денис Панаитов убедил ее мужа уехать из России.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

В беседе с журналистами Максакова отметила: друг настраивал Вороненкова на эмиграцию. Якобы Панаитов сообщал о некой "дополнительной информации" и "страшной машине", которая уже якобы ехала за угодившем под уголовное дело депутатом.

По словам Марии, бывший начальник СК дал Вороненкову ключи от квартиры в Киеве. Жилплощадь принадлежала сестре Панаитова. Сначала бежавшие из России супруги жили бесплатно, но потом друг начал требовать с бывшего депутата деньги за аренду.

Мария Максакова также рассказала: Панаитов убеждал, что только он сможет сберечь оставшиеся у нее и Вороненкова активы. Сейчас певица предполагает, что бывший начальник СК каким-то образом причастен к убийству экс-депутата. Она добивается, чтобы Панаитова, завладевшего московской квартирой Дениса, допросили, но тщетно.

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Автор: 18 февраля 2021, 10:35 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

комментарии

Ответить:

Гость615555
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Уехали, и уехали. Зачем было свою страну грязью поливать? Вороненков ведь был виноват, потому и сбежал. Или ему медаль за его преступления нужно было дать?
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