Убедили бежать в Киев: обвиненная в предательстве Максакова раскрыла правду об эмиграции на Украину

Еще до эмиграции на Украину против экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в рейдерском захвате здания в центре Москвы. По словам Марии Максаковой, бывший начальник СК Одинцовского района Московской области Денис Панаитов убедил ее мужа уехать из России.
В беседе с журналистами Максакова отметила: друг настраивал Вороненкова на эмиграцию. Якобы Панаитов сообщал о некой "дополнительной информации" и "страшной машине", которая уже якобы ехала за угодившем под уголовное дело депутатом.
По словам Марии, бывший начальник СК дал Вороненкову ключи от квартиры в Киеве. Жилплощадь принадлежала сестре Панаитова. Сначала бежавшие из России супруги жили бесплатно, но потом друг начал требовать с бывшего депутата деньги за аренду.
Мария Максакова также рассказала: Панаитов убеждал, что только он сможет сберечь оставшиеся у нее и Вороненкова активы. Сейчас певица предполагает, что бывший начальник СК каким-то образом причастен к убийству экс-депутата. Она добивается, чтобы Панаитова, завладевшего московской квартирой Дениса, допросили, но тщетно.
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