"Стыдится дочери": Широкова раскрыла скандальную подноготную конфликта Людмилы и Марии Максаковых

Вся страна следит, как оперная дива Мария Максакова выясняет отношения со своей знаменитой матерью актрисой Людмилой Максаковой. Чем закончится этот поединок самых родных людей?

Астролог, нумеролог и таролог Анастасия Широкова в работе использует метод Арканной нумерологической совместимости. "Сразу бросается в глаза напряжение по перевернутым Арканам Башня и Колесо Фортуны, – сообщила она в ответ на просьбу "Дни.ру" разобрать отношения матери и дочери Максаковых. – Этот вариант один их самых тяжелых в совместимости, так как изначально у людей очень мало точек соприкосновения, а любые попытки сблизиться приводят к еще большему раздраю".

"Башня – аркан семьи, незыблемых устоев и правил, а будучи перевернутым, он расшатывает систему взаимоотношений. Перевернутая Фортуна дает проверки, тяжелые судьбоносные испытания и невезения как раз на почве семейных отношений, коль скоро находится рядом с Башней в коде. Вдобавок Аркан Шут, который проходит лейтмотивом в этом коде и повторяется в точке объединения, также показывает отсутствие понимания и ощущение чего-то "дурацкого" в отношениях…" – объяснил эксперт.

Есть и серьезные препятствия для установления контакта. "Первое: мать явно стыдится дочери, – продолжает астролог. – Людмила Максакова демонстрирует признаки настоящей леди: умна, образована, сдержана, эстетична и аристократична. По ее личному арканному коду можно понять, что женщина склонна к соблюдению четких моральных правил и принципов, сохранению социальной дистанции. А дочь тем временем ходит по ток-шоу, вынося скандалы на публику. Естественно, такое поведение претит матери, она не принимает этого, и примет ли, большой вопрос".

"Хотя, нельзя сказать, что Любовь Максакова на самом деле безупречна, есть в ее коде нечто, подсказывающее, что Мария – это яблочно от яблоньки, – считает специалист по тонким материям. – Просто в период молодости ее, избалованной мужским вниманием, мамы не было Интернета. И здесь я вынуждена подозревать, что мать не принимает в дочери качества, которые сама не может себе позволить демонстрировать по статусу. А именно бесшабашность, вседозволенность, резкость, скандальность, любвеобильность".

"Второе: Мария Максакова имеет очень сильные детские обиды на мать, – продолжает Широкова. – В личном коде Марии это представлено Арканами Жрицы и Отшельника – уже при рождении было предрешено, что девочка всегда будет чувствовать себя обделенной материнским вниманием. Также просматривается и отъезд с Родины – рядом с Отшельником и Жрицей в личном коде Марии стоит Аркан Колесница. Неприкаянность и скитания также были предопределены, и это тоже накладывает печать неудовлетворенности на характер женщины".

"Наконец, матери и дочери по перевернутому колесу Фортуны выпал урок Судьбы быть постоянно разочарованными друг другом, – заключил астролог. – Поэтому жарких взаимных объятий, и слез радости в этой паре не будет".