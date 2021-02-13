После развода с Собчак Богомолову предрекли брак с известной чиновницей

Константин Богомолов перерос отношения с Ксенией Собчак и должен двигаться дальше. Так считает светский обозреватель Лена Миро. Об этом она написала в своем ЖЖ.
К такому умозаключению блогер пришла после просмотра интервью бывшей жены Константина Богомолова актриса Дарьи Мороз. Она рассказывала, на чем держались их с мужем отношения.
Мороз говорила, что главное было преподносить его миру особым образом. Когда пара жила в браке, Дарья уже состоялась как актриса, а Константин только набирал обороты в своей карьере. Он только только прославился.
По мнению Миро, Константин Богомолов женился на Дарье Мороз из-за ее известности. Он был вхож в ее круг общения и смог быстро возвыситься в театральных кругах. Как только он достиг своей цели, брак был расторгнут.
То же самое происходит и в его браке с Ксенией Собчак. Теперь он еще более известен. Его карьера идет в гору. На странице микроблога Собчак постоянно появляется реклама ее творческого мужа. По мнению Миро, именно благодаря пиару звездной жены он стал худруком Театра на Малой Бронной.
"Богомолову пора становиться академическим режиссером типа Кончаловского или Михалкова. Маститым, именитым мастером. Мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади", – заявила Миро.
Светский обозреватель считает, что Константину Богомолову нужна серьезная женщина, и именно на такой он женится вскоре после развода с Собчак. Миро предложила Богомолову жениться на какой-нибудь известной чиновнице, чтобы попасть во власть и пользоваться бюджетными средствами для съемок кино.
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