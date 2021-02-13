После развода с Собчак Богомолову предрекли брак с известной чиновницей

Когда журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились, многие не верили в долговечность их союза. Их свадьба была вычурной и полной показухи, и от этого мнение общества только укрепилось. Сегодня в Сети появилась информация об их скором разводе.

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