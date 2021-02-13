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Шоу-бизнес
После развода с Собчак Богомолову предрекли брак с известной чиновницей

После развода с Собчак Богомолову предрекли брак с известной чиновницей

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились, многие не верили в долговечность их союза. Их свадьба была вычурной и полной показухи, и от этого мнение общества только укрепилось. Сегодня в Сети появилась информация об их скором разводе.
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Константин Богомолов перерос отношения с Ксенией Собчак и должен двигаться дальше. Так считает светский обозреватель Лена Миро. Об этом она написала в своем ЖЖ.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

К такому умозаключению блогер пришла после просмотра интервью бывшей жены Константина Богомолова актриса Дарьи Мороз. Она рассказывала, на чем держались их с мужем отношения.

Мороз говорила, что главное было преподносить его миру особым образом. Когда пара жила в браке, Дарья уже состоялась как актриса, а Константин только набирал обороты в своей карьере. Он только только прославился.

По мнению Миро, Константин Богомолов женился на Дарье Мороз из-за ее известности. Он был вхож в ее круг общения и смог быстро возвыситься в театральных кругах. Как только он достиг своей цели, брак был расторгнут.

То же самое происходит и в его браке с Ксенией Собчак. Теперь он еще более известен. Его карьера идет в гору. На странице микроблога Собчак постоянно появляется реклама ее творческого мужа. По мнению Миро, именно благодаря пиару звездной жены он стал худруком Театра на Малой Бронной.

"Богомолову пора становиться академическим режиссером типа Кончаловского или Михалкова. Маститым, именитым мастером. Мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади", – заявила Миро.

Светский обозреватель считает, что Константину Богомолову нужна серьезная женщина, и именно на такой он женится вскоре после развода с Собчак. Миро предложила Богомолову жениться на какой-нибудь известной чиновнице, чтобы попасть во власть и пользоваться бюджетными средствами для съемок кино.

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Автор: 13 февраля 2021, 04:02 Источник: "ЖЖ" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

комментарии

Ответить:

Царь Орион
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На этот раз Миро права. Ксении надоест ее известный муж.
Гость619733
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На сегодняшний день ни один прогноз МИРО относительно Собчак и Богомолова не сбылся - они в ее услугах не нуждаются. Дарья Мороз после развода с Богомоловым осталась у разбитого корыта, потому что высоко мнящая о себе карьеристка на фиг никому не нужна.
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